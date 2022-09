Na een prima opbouw in de trainingen verovert Rinus van Kalmthout de twaalfde startpositie voor de Portland GP. Na de start behoudt Rinus VeeKay zijn plek. In ronde zestien wisselt de coureur naar de zachtste compound, om vanaf daar aan een opmars te beginnen. Onder meer IndyCar-kampioen Alex Palou is een slachtoffer van VeeKay na zijn tweede pitstop. Met nog 27 ronden op de teller komt de man uit Hoofddorp opnieuw naar binnen en voegt zich als negende weer op de baan. Achterblijver Jimmie Johnson is de volgende op het lijstje, maar daar gaat Van Kalmthout de mist in. VeeKay stuurt te vroeg terug en drukt de Amerikaan de muur in. Die valt uit, waarna de wedstrijdleiding de coureur van Ed Carpenter Racing bestraft met een drive through-penalty. Na het inlossen van die sanctie, valt VeeKay terug naar P21. Uiteindelijk wordt hij nog twintigste.

Van Kalmthout is zich bewust van zijn fout en neemt de schuld op zich. "Ik baal als een stekker", zegt de Nederland naderhand. "Het was een goede race, tot dat ene momentje. Ik dacht dat ik er al voorbij was. Sterker nog: ik heb de touché niet eens gevoeld. Ik was oprecht verbaasd toen het team me vertelde dat ik een straf had gekregen.” Met de straf wordt een mogelijke puntenfinish VeeKay door de neus geboord. “Dit is onnodig. We hadden de snelheid voor een achtste, negende positie en daar hoorden we op basis van onze rondetijden vandaag ook thuis. In vergelijk met het moeizame weekend dat we vorig jaar in Portland kenden, was dit echt een goede stap voorwaarts. Het is zonde dat ik deze goede wedstrijd niet heb afgerond met een finish in de top-tien. Ik voel me verantwoordelijk voor dit ongeluk. Ook al dacht ik er oprecht ruim voor te zitten, heb ik Jimmie's race en de mijne in één stuurbeweging verpest.”

Komend weekend sluit het IndyCar-seizoen af op Laguna Seca. Van Kalmthout heeft in ieder geval wel zijn persoonlijke puntentotaal van 308 stuks overtroffen. Met nog een race te gaan heeft hij er nu 315 in de tas. Het betekent de elfde positie in het kampioenschap. “Dat is mooi meegenomen”, vervolgt hij. “Het verandert echter niets aan het resultaat van zondag. Ik ga mij maximaal inzetten voor de laatste wedstrijd van dit seizoen, want ik wil met een goed resultaat afsluiten."