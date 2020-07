Van Kalmthout lyrisch na P5: "Beste race van mijn carrière"

De openingsrace van het IndyCar-seizoen, vorige maand op de oval van Texas, verliep nog rampzalig voor Rinus van Kalmthout. Hij crashte toen in de vrije training, miste daardoor de kwalificatie en ging vervolgens in de race wederom in de fout. Met een uitvalbeurt als debuutresultaat reisde de rijder van Ed Carpenter Racing voor het eerst dit jaar af naar Indianapolis, waar een race op de road course gepland stond voor de zaterdag. Op vrijdag werd er al gekwalificeerd. Pole position ging naar Will Power, Van Kalmthout moest het doen met startpositie 18.

Een dag later was het beeld na afloop van de race heel anders. VeeKay kende een prima start en koos vervolgens voor een alternatieve strategie door vroeg in de race de pits te bezoeken. Dat bleek achteraf gezien een uitstekende keuze, want na 80 ronden over het infield van Indianapolis kwam Van Kalmthout als vijfde over de finish. Daarmee was hij ook de beste nieuwkomer.

Na afloop van de race was Van Kalmthout uitgelaten over het sterke resultaat dat hij op Indianapolis behaalde. De rijder, die dit jaar in de auto met startnummer 21 rijdt, zag zichzelf als ‘de gelukkigste man op aarde’. “Ik heb de beste race van mijn hele carrière gereden”, vertelde Van Kalmthout. “Het team gaf mij een geweldige auto en een geweldige strategie om van P18 naar P5 te klimmen. Ik heb mijn stinkende best gedaan. Nooit eerder ben ik zo vermoeid geweest na afloop van een race, maar dat hoort erbij als je 110 procent geeft. Ik wil mijn jongens bedanken. Ik ben de gelukkigste man op aarde op dit moment!”

De volgende meeting van de IndyCar Series is komend weekend. Dan werkt de klasse twee races af op Road America. Van Kalmthout reist als de nummer 11 in de tussenstand met 38 punten af naar die dubbele ontmoeting. De leider in het kampioenschap is Scott Dixon, die beide races tot nu toe won en een voorsprong van liefst 29 punten heeft op nummer 2 Simon Pagenaud.