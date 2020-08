Van Kalmthout reed monteurs aan: “Maakte een hele grote fout”

De rijder van Ed Carpenter Racing begon bijzonder sterk aan zijn eerste Indianapolis 500. In de openingsfase kon hij aardig meekomen met de koplopers en lag hij zelfs op de derde plaats. Ook schuwde hij het duel niet, terwijl andere coureurs juist iets conservatiever waren in de eerste helft van de race. “Alles was natuurlijk nieuw voor me en ik wilde aan het begin van de race niet te veel risico nemen”, zegt Van Kalmthout. “We reden op de derde plaats, het team deed het geweldig.” In de zeventigste ronde van de race ging het mis. “Ik kwam in de box en ging iets te hard op de rem”, vervolgt hij. “Mijn linkervoorwiel blokkeerde en mijn grootste nachtmerrie kwam uit. Ik raakte m’n monteurs. Ze werken dag en nacht voor me, dus ik voel me verschrikkelijk. Ik moet mijn excuses aanbieden. Ik maakte een fout, maar het was wel een hele grote. Bij de pitstops kom ik nog wat ervaring tekort, maar dat is geen excuus.”

De crewleden die geraakt werden door Van Kalmthout, bleven ongedeerd bij het incident, maar het moment in de pits leidde natuurlijk wel tot veel tijdverlies. Bovendien krijgt een coureur in de IndyCar automatisch straf als hij z'n crew raakt. Van Kalmthout moest nog een keer binnenkomen om een stop-and-go-penalty in te lossen en verloor daardoor definitief de aansluiting met de leiders. Hij lag op een ronde achterstand en in het restant van de race was er geen kans meer voor Van Kalmthout om zijn verloren ronde terug te pakken. Een twintigste plaats, net voor een onzichtbare Fernando Alonso, was daardoor het hoogst haalbare. “We hadden een hele goede auto die steeds beter en beter werd”, voegt de Hoofddorper toe. “Ik kon auto’s aan de binnen- en buitenkant inhalen. Ik heb veel geleerd, maar toch heb ik niet een voldaan gevoel. Ik moet het team bedanken voor de geweldige auto, maar uiteindelijk heb ik de fout gemaakt.”

Het was over het geheel genomen geen al te beste dag voor Ed Carpenter Racing. Eigenaar en coureur Ed Carpenter verloor zelf vroeg in de race al een paar rondjes door contact en Conor Daly spinde. Takuma Sato won de Indy 500 voor de tweede keer in zijn carrière. Van Kalmthout heeft niet lang de tijd om te treuren over zijn mislukte Indy 500. Komend weekend mag hij alweer aantreden op de oval van Gateway. Daar wordt op zaterdag en zondag gereden.