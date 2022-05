Van Kalmthout piekt op het juiste moment: “Behoorlijk trots”

Van Kalmthout was zaterdag op de eerste dag van de kwalificaties voor de Indy 500 de snelste en begon met grote verwachtingen aan de zondag, waarin coureurs in twee fases in actie kwamen. Eerst kwamen twaalf rijders in actie waarna de snelste zes overbleven voor nog een ultieme run. In die laatste run mocht Van Kalmthout als voorlaatste zijn vier ronden rijden en kwam tot een indrukwekkende 233,385 mijl per uur gemiddeld.

“Ik ben behoorlijk trots”, laat Van Kalmthout weten, die vorig jaar ook al vanaf de derde plek mocht vertrekken. “De vier rondjes in de Fast Six-sessie waren mijn vier beste rondjes van dit kwalificatieweekend. Uiteraard was de gemiddelde snelheid iets hoger op zaterdag, maar de omstandigheden waren toen ook iets gunstiger. Wat betreft de afstelling van mijn wagen voelde het zondag nog iets beter aan. We hebben er ten opzichte van de Fast Twelve een klein beetje downforce uitgehaald en de balans minimaal richting onderstuur verplaatst. Dat werkte fantastisch.”



Hij moest alleen regerend kampioen Alex Palou en IndyCar-legende Scott Dixon voor zich dulden. De ECR-rijder was samen met teambaas Ed Carpenter de enige Chevrolet-rijder die zich plaatste voor de Fast Six. “Dit voelt absoluut niet als het misgrijpen van poleposition. Vergeet niet dat er 33 rijders aan dit evenement deelnemen en ik gewoon vanaf de eerste rij mag starten. Scott Dixon was vandaag buitenaards en Ganassi had het ontzettend goed voor elkaar. Ik ben trots op Ed Carpenter Racing, dat ik er voor het derde achtereenvolgende jaar zo goed bij sta, en dat het team voor de vijfde keer in zes jaar tijd op de voorste startrij mag plaatsnemen. We wisten van tevoren dat het lastig zou worden tegen de Honda’s, omdat de Chevrolet-motor krachtiger is over één ronde, maar iets meer verval kent over een run van vier ronden.”



Van Kalmthout traint maandag op het racetempo en vrijdag vindt de traditionele Carb Day plaats. Dan gaat aanstaande zondag de Indy 500 om 18.15 uur Nederlandse tijd van start. “Startplaats drie is fantastisch, maar de race is natuurlijk pas komende zondag. Bovendien moeten we 200 ronden van tweeënhalf mijl rijden, waarin er van alles kan gebeuren. Ik heb er ontzettend veel zin in en ga mijn uiterste best doen om die fles melk te verdienen”, besluit VeeKay strijdvaardig.