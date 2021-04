Op de befaamde oval in Indiana wordt donderdag een officiële testsessie georganiseerd voor de 105de editie van de Indianapolis 500, die eind volgende maand op het programma staat. Ook Rinus van Kalmthout bereidt zich er voor op zijn tweede deelname aan de Amerikaanse autosportklassieker, maar tijdens de testdag ging het na twaalf minuten al mis voor Veekay.

Aan het begin van zijn vijfde ronde kwam Van Kalmthout in Bocht 1 met het linker voorwiel van zijn #21 Chevrolet onder de witte lijn, waarna de achterkant van de auto uitbrak en de voorkant in het gras terecht kwam. Na een pirouette klapte Van Kalmthout vervolgens op hoge snelheid frontaal in de muur, waarna de zwaar beschadigde auto bij de ingang van Bocht 2 tot stilstand kwam.

Ongedeerd

Ondanks de harde klap en de schade aan zijn auto bleef Van Kalmthout op een pijnlijke hand na ongedeerd bij het ongeluk. De coureur uit Hoofddorp kon op eigen kracht uit zijn auto klimmen: "Ik ben oké”, vertelde Van Kalmthout kort na het ongeval aan NBC Sports. “Ik wil allereerst sorry zeggen tegen het team. We zijn hier naartoe gekomen om zoveel mogelijk rondjes af te leggen en succesvol te zijn, maar het eindigde zeer vroegtijdig. Het is heel jammer, het spijt me echt, maar het was een heel raar moment.”

De crash werd mogelijk veroorzaakt door de weersomstandigheden, die met stevige windvlagen en een lage temperatuur verre van ideaal zijn voor de test. Gevraagd naar de oorzaak moest Van Kalmthout zelf nog het antwoord schuldig blijven. "In Bocht 3 had ik de wind in de rug, dus met wind tegen zou Bocht 1 vol gas moeten zijn. Ik ging dan ook vol gas en bij het insturen voelde het nog goed, maar halverwege de bocht zakte de voorkant omlaag en verloor ik de controle. Vanaf dat moment ben je gewoon een passagier. Ik ga nu terug naar de trailer om te kijken wat er precies gebeurde. Het is vooral zaak om dit achter me te laten en er van te leren.”