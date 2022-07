Van Kalmthout verloor bij de start van de race een paar plekken, maar herstelde zich daarna vlotjes. Vooral met zijn actie bij IndyCar-kampioenen Scott Dixon en Josef Newgarden oogstte de Noord-Hollander lof. Op elf seconden van racewinnaar Scott McLaughlin eindigde VeeKay op de vierde plek, een welkome opsteker na een paar moeilijke wedstrijden.

“Eindelijk een goede dag”, stelt Van Kalmthout tevreden. “Ik startte als elfde, maar kwam niet zo goed weg en verloor daardoor een paar plaatsen. Gelukkig kon ik tijdens de eerste stint prima meekomen met de wagens voor mij. Het was een slimme strategische move om iets eerder binnen te komen dan de rest, want toen iedereen z’n eerste pitstop had gemaakt, lag ik zevende. Toen was het aan mij om wat stoere inhaalacties te maken.”

“Na de manoeuvre waarbij ik Dixon en Newgarden in één beweging buitenom passeerde, liep ik in op Will Power”, gaat Van Kalmthout verder. “Hij bleek echter nieuwe zachte banden te hebben, waar de mijne al een paar rondjes oud waren. Toen ik een poging deed hem in te halen, hield hij zijn poot stijf. Zodoende ben ik net een podium misgelopen. Maar dat is oké: vierde op dit circuit is een topresultaat, eentje waar ik en het team ontzettend blij van worden.”

In het kampioenschap is de Nederlander opgeklommen naar de twaalfde plek. Over minder dan twee weken gaat IndyCar verder in Toronto: “Laat de mindere serie bij deze verleden tijd zijn: ik ben zeer positief over het verloop van deze eerste race na de korte pauze en hoop de lijn door te trekken in Toronto, een circuit waaraan ik goede herinneringen heb en nu eindelijk voor de eerste keer met een IndyCar-wagen op mag racen.”