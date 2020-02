Van Kalmthout toont livery voor zijn eerste IndyCar-seizoen

Van Kalmthout staat aan de vooravond van zijn eerste seizoen op het hoogste niveau in Amerika. Met onder meer twee geslaagde tests wist hij een volledige campagne met het raceteam van Ed Carpenter af te dwingen. Hij is in 2020 de kopman van het team, dat overigens meteen hoge verwachtingen van de Nederlandse IndyLights runner-up heeft. Zo wil teameigenaar en coureur Ed Carpenter met Veekay - zoals Van Kalmthout in Amerika door het leven gaat - terug naar 'victory lane'.

Voorafgaand aan de collectieve IndyCar-test op het Circuit of the Americas heeft Van Kalmthout zijn livery voor het aankomende seizoen alvast wereldkundig gemaakt. Zijn bolide is volledig uitgerust in zwart en wit. Daarnaast springen de prominente rode sponsoruitingen van Sonax en die van zijn persoonlijke sponsor Jumbo meteen in het oog. Naast het veelbesproken 'windscreen' natuurlijk, een creatie die vanaf aankomend seizoen voor het eerst op alle IndyCar-bolides te zien is.

Bekijk hieronder de volledige kleurstelling: