Van Kalmthout legt lat hoog: "Mik op eerste IndyCar-zege in 2020"

Het team van eigenaar en coureur Ed Carpenter gaf in één van de allereerste persberichten al zeer hoog op over VeeKay, zoals Van Kalmthout in Amerika door het leven gaat. Het team liet weten met de Nederlander graag terug te willen naar 'victory lane'. Voor een team dat in de voorbije jaren bepaald geen vaste klant in de top was, zijn dit tamelijk ambitieuze teksten. Met VeeKay aan boord moet dus alles anders, te beginnen met het verwachtingspatroon. "Ed Carpenter Racing is in de afgelopen jaren twee keer veertiende geworden met het fulltime zitje van Pigot. Maar daar ga ik niet voor", toont Van Kalmthout zichzelf ook zeer ambitieus in gesprek met Motorsport.com.

Het geeft meteen aan uit welk hout de jongeling uit Hoofddorp is gesneden. Hij is een winnaar en neemt niet snel genoegen met minder. Daarnaast valt het optimisme ook wel degelijk met feiten te onderbouwen. "Ik ben nu al twee keer het snelst geweest bij een test. En op COTA stond ik ook nog steeds voor grote mannen als Takuma Sato", vervolgt hij. Voor de opener van het IndyCar-seizoen in St. Petersburg staan alle seinen dan ook op groen. "Het is natuurlijk nog wel een beetje moeilijk om op basis van deze tests al iets te zeggen. Maar goed: St. Petersburg is een goed circuit voor mij en ik kijk ernaar uit om daar te knallen in een IndyCar."

Knallen is sowieso een woord dat goed bij de ambities van Van Kalmthout in 2020 past. De coureur met het startnummer 21 liet eerder al weten voor het rookiekampioenschap te willen gaan, maar mikt idealiter nog veel hoger dan dat. Vooral in de vorm van dagsucces. "Mijn droom is om 2020 te verlaten als IndyCar-racewinnaar. Het zal niet makkelijk worden, maar ik doe er alles voor." Als we hardop nog even verder dromen dan komt er zelfs nog een andere en grotere ambitie naar voren. "Als dit jaar echt ultiem zou verlopen, met een perfect seizoen dus, dan zou daar een top-vijf in het kampioenschap bij horen." Aan motivatie in ieder geval geen gebrek. "We gaan er een topjaar van maken!"

Vanaf aankomend weekend is het uitgebreide video-interview met Rinus van Kalmthout in twee delen te zien op Motorsport.com en GPUpdate.net. Daarin komt onder meer zijn voorbereiding op het IndyCar-seizoen aan bod en zijn waardering voor Max Verstappen.