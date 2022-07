Van Kalmthout knap vierde in Mid-Ohio, McLaughlin wint

Polesitter Pato O'Ward kende een sterke start in zijn Arrow McLaren SP en bleef Scott McLaughlin voor. Felix Rosenqvist ging kort na het beginsignaal voorbij aan Colton Herta en klom op naar de derde plek en op jacht naar McLaughlin. Een rondje later ging Will Power in rondte na een touché met de Coyne van Takuma Sato, waardoor hij naar achteren zakte. Vooraan wist O'Ward zich maar niet te ontdoen van McLaughlin. In de achtste omloop was het gat slechts een seconde, terwijl Rosenqvist daar acht tienden van een seconde achter zat. Laatstgenoemde verremde zich en zag de man op plaats twee uitlopen. Een aantal bochten later moest de Zweed zijn auto naast de baan parkeren en was daarmee de eerste uitvaller en veroorzaker van de eerste neutralisatie.

In het elfde rondje besloot de wedstrijdleiding het veld weer los te laten. Zesvoudig Mid-Ohio winnaar Scott Dixon schoot voorbij aan Herta en nam daarmee de derde plek over. Herta moest op zijn beurt alle zeilen bijzetten om Pagenaud achter zich te houden. Rinus VeeKay reed in de beginfase lange tijd rond op de twaalfde positie en besloot samen met Josef Newgarden in ronde 23 naar nieuwe banden te wisselen. Terwijl meerdere coureurs naar binnen doken was de spanning vooraan om te snijden. McLaughlin was tot op acht tienden O'Ward genaderd, met kort daarachter Dixon en Herta.

In de 29e ronde doken O'Ward en Dixon de pits in. Een rondje later volgden McLaughlin, Marcus Ericsson en Power dat voorbeeld. Dit gebeurde echter net voordat de wedstrijdleiding een full course yellow gaf. De net gestopte Kyle Kirkwood was van de baan geschoten en kon zijn weg niet vervolgen. De grote winnaar van de neutralisatie was Palou, die intussen naar P2 was gesprongen achter de leider McLaughlin. Die was op zijn beurt voor O'Ward gekomen bij de bandenwissels.

Niet veel later werd een volgende caution ingezet nadat Harvey Dalton Kellet van de baan had gedrukt. De volgende herstart vond plaats in ronde 40. Dixon verdedigde hard om Newgarden achter zich te houden, maar daar kon Van Kalmthout van profiteren. De Ed Carpenter-coureur ging beide heren buitenom voorbij in de vijfde bocht en klom op naar P5. O'Ward kampte intussen met een motorprobleem en viel daardoor veel plekken terug.

Met nog dertig ronden te gaan lag VeeKay op de vierde positie en had een comfortabele voorsprong op Dixon. In de 52e ronde schoot Tatiana Calderon van de baan, waardoor iedereen in de voorhoede - behalve Herta - de pits in dook. Zijn race werd verstierd doordat de pitstraat werd gesloten en hij vervolgens door diverse coureurs werd ingehaald. Deze serie pitstops zag McLaughlin weer naar de leiding gaan, voor Palou, Power en Newgarden. Intussen waren O'Ward en Ilott uitgevallen met technisch malheur. Bij de herstart zette Palou McLaughlin flink onder druk, terwijl Power voorbij ging aan VeeKay voor de vierde positie. Teamgenoten Alexander Rossi en Romain Grosjean botsten tegen elkaar wat opnieuw voor een gele vlag zorgde. Herta besloot meteen te stoppen en viel terug, dit bracht Van Kalmthout weer terug naar P4.

Na de zoveelste herstart kreeg Van Kalmthout het voor elkaar om Dixon achter zich te houden. Met nog tien rondjes op de teller zat de top-drie slechts een seconde bij elkaar vandaan, met VeeKay daar drie seconden achter. McLaughlin werd flink aangevallen, maar bleef aan de leiding liggen. Het gevecht tussen hem en Palou zorgde ervoor dat Power drie seconden achterstand kreeg. McLaughlin won uiteindelijk op Mid-Ohio, voor Palou. Power knokte zich knap van P21 naar P3 en heeft nu een achterstand van twintig punten op kampioenschapsleider Ericsson. VeeKay kwam als vierde aan de finish.

Uitslag IndyCar - Mid-Ohion