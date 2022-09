Van Kalmthout na inhaalrace 14e op Laguna Seca: "Lange, zware race"

Tijdens de ontknoping van het IndyCar-seizoen op het prachtige circuit van Laguna Seca kroonde Will Power zich voor de tweede keer tot kampioen door als derde over de finish te komen. Hij moest winnaar Alex Palou en titelrivaal Josef Newgarden voor laten gaan, maar P3 was voldoende om de titel veilig te stellen. Rinus van Kalmthout kwam in Californië tot een zwaarbevochten veertiende plek. De coureur van Ed Carpenter Racing startte vanaf de zestiende positie, maar viel in de openingsronde ver terug na een uitstapje door het grind. Vanaf P25 knokte VeeKay zich weer knap naar voren, om uiteindelijk als veertiende aan de finish te komen in de slotrace. Daarmee stelde hij ook de twaalfde plek in de titelstrijd veilig.

"Het was een zware, lange race", opent Van Kalmthout zijn terugblik op de race op Laguna Seca. "Maar ik ben tevreden. De eerste ronde was balen, maar daarna heb ik me goed terug geknokt. De banden gingen niet zo lang mee als we hadden gehoopt, maar desalniettemin kon ik elf tegenstanders passeren." Vooral de eerste ronde zou de Nederlander uiteindelijk parten spelen. Na een aardige start viel hij in de eerste bocht al een stuk terug, waarna contact met Devlin DeFrancesco ervoor zorgt dat hij door het grind moet en hij op de voorlaatste positie moet aansluiten.

"Bij de start van de race lijnde ik me op voor de buitenkant van de eerste echte bocht, in de trainingen lag daar namelijk behoorlijk veel grip. Bovendien: als iedereen de binnenkant probeert te halen, ontstaat er meestal een file", analyseert Van Kalmthout zijn start en eerste ronde. "Mijn aanpak werkte niet helemaal, want er bleek tijdens de race toch wat minder grip te liggen. Ik verloor een paar plaatsen. In de zesde bocht kreeg ik een stevige duw van een tegenstander, waardoor ik in het grind terecht kwam. Daardoor verloor ik veel terrein."

Een alternatieve strategie met vier pitstops en een neutralisatie, evenals enkele mooie inhaalacties en duels hielpen Van Kalmthout om progressie te boeken en naar voren te komen. "Je kan niets anders doen dan je naar voren knokken, en dat is precies wat ik mezelf heb voorgehouden. Na de eerste stint reed ik alweer in het middenveld, dat stemde me optimistisch. Na de herstart wist ik nog een paar tegenstanders te grijpen", aldus Van Kalmthout, die de race uiteindelijk op de veertiende stek zou afsluiten. "In de voorlaatste ronde deed ik een aanval op de dertiende plaats, maar werd ik op het gras geduwd. Al met al besluit ik dit seizoen met een goed gevoel – ik heb nu al zin in het volgende IndyCar-seizoen!"

De hoogtepunten van de laatste IndyCar-race van 2022