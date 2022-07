Newgarden wint in Iowa, Van Kalmthout genietend naar P4

Josef Newgarden had zich als tweede gekwalificeerd voor de Hy-VeeDeals.com 250 presented by DoorDash, zoals het eerste treffen van de doubleheader op de oval van Iowa te boek staat. Will Power startte vanaf pole-position en behield de koppositie toen het veld werd losgelaten voor de 250 ronden tellende race. Bij de herstart in de 23ste ronde - de neutralisatie was nodig na een spin van Jimmie Johnson - ging Newgarden Power voorbij voor de leiding. De IndyCar-kampioen van 2017 en 2019 reed vervolgens onbedreigd naar de winst: hij finishte met 6,1 seconde voorsprong op de nummer twee.

Die nummer twee was Patricio O'Ward. De Mexicaan was als vierde gestart, maar reed een uitstekende race en verschalkte Power in de 210e ronde in het gevecht om de tweede plek. Power moest derhalve genoegen nemen met de derde plaats, al scheelde het niet veel of de laatste bokaal was naar Rinus van Kalmthout gegaan. De als achtste gestarte Nederlander kende een sterke wedstrijd, waarin hij mooie duels had met onder meer Johnson (die zijn wagen bij zijn spin uit de muur had weten te houden), en schoof in de slotfase op naar P4 na een momentje van Alex Palou. Van Kalmthout maakte in de resterende ronden jacht op Power en liep ook in op de IndyCar-kampioen van 2014, maar kwam op de streep uiteindelijk minder dan één tiende van een seconde tekort voor plaats drie.

Van Kalmthout heeft genoten

“Het was echt een fijne race, ik heb genoten”, aldus Van Kalmthout na afloop in zijn terugblik. “Ik ben nog heel dicht bij het podium gekomen, maar ik ben tevreden. Het was niet eenvoudig. Zeker de tweede lijn was verraderlijk. Na een goede kwalificatierun mocht ik vanaf de vierde startrij vertrekken en gedurende de hele wedstrijd heb ik leuke gevechten kunnen leveren. Ik ben zeer tevreden met deze vierde plaats. Vanaf de eerste training, waarin ik de snelste tijd no-tow liet noteren, had ik het gevoel dat een goede klassering tot de mogelijkheden zou behoren.”

“In de uiterste slotfase was het belangrijk om de banden zo lang mogelijk te laten werken. We maakten onze laatste pitstop tijdens de vierde neutralisatie en eigenlijk kwam iedereen een paar ronden tekort om het te laten werken”, vertelde Van Kalmthout. “Gedurende de stint was het belangrijk om de banden heel te houden en dat is me gelukt, waardoor ik op het einde nog een paar tegenstanders kon inhalen.”

“Nu is het zaak om dit gevoel mee te nemen naar zondag, als we aan de start verschijnen voor de tweede race op dit circuit. Ik zal vanwege andermans straf wederom vanaf de achtste plaats starten en wil proberen om het nog een beetje beter te doen. Als het allemaal meezit, ben ik ervan overtuigd dat wij om de podiumplaatsen kunnen strijden. Voor nu ben ik erg tevreden met mijn eigen optreden en natuurlijk het harde werk van Ed Carpenter Racing. We hebben andermaal bewezen met de sterksten van het veld mee te kunnen”, besloot Van Kalmthout optimistisch.

Ericsson blijft leider in klassement

Klassementsleider Marcus Ericsson moest in race 1 vanaf P12 komen, maar dat weerhield hem er niet van zich te mengen in de strijd om het podium. De Zweed maakte echter een foutje en viel daardoor terug, waarna hij als achtste zou finishen. Desondanks behoudt Ericsson de leiding in het klassement, al is zijn marge naar nummer twee Newgarden teruggelopen tot vijftien punten: 375 om 360. Van Kalmthout staat twaalfde met 243 punten.

De tweede IndyCar-race op de Iowa Speedway, die over 300 ronden gaat, begint zondag om 21.20 uur Nederlandse tijd.

De uitslag van de eerste IndyCar-race op de Iowa Speedway: