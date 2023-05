In 2021 en 2022 sloot Rinus van Kalmthout het IndyCar-seizoen nog af op de twaalfde plek in het kampioenschap. Dit jaar hoopte hij met werkgever Ed Carpenter Racing op zijn minst de stap richting de top-tien van het kampioenschap te zetten, maar in de eerste vijf races van het seizoen is dat nog een brug te ver gebleken. Na twee uitvalbeurten, een elfde, een dertiende en een zestiende plaats bivakkeert VeeKay na vijf races op de achttiende positie in het kampioenschap. Het verschil met Kyle Kirkwood op de tiende positie bedraagt al 44 punten, waardoor Van Kalmthout eigenlijk al een zege nodig heeft om in de buurt van de top-tien te komen.

"Dit jaar is absoluut nog niet wat we ervan verwacht hadden", erkent VeeKay dan ook tegenover RACER. "We wilden een stap vooruit zetten, maar dat hebben we niet gedaan. Ik denk echter dat we dat wel kunnen. Het is ons gewoon nog niet gelukt om alles samen te laten komen." Positief voor de Nederlander is dat IndyCar inmiddels toewerkt naar de grootste en belangrijkste race van het seizoen, de Indy 500. De afgelopen jaren maakte Van Kalmthout indruk op Indianapolis Motor Speedway, met name in de kwalificaties. In drie optredens pakte hij twee keer de derde startplek, in zijn debuutseizoen nam hij plaats op startpositie vier. Dat geeft hoop voor de editie van 2023, die moet dienen als keerpunt voor het seizoen. "Ik ben positief ingesteld en ik wil niet in het verleden leven. De Indy 500 komt eraan en ik denk dat we hier een van de beste auto's hebben, dus ik kijk ernaar uit."

Op de eerste twee trainingsdagen in Indianapolis maakte Van Kalmthout echter nog geen onuitwisbare indruk met de achttiende en de dertigste tijd. Wel klokte hij woensdag de snelste rondetijd zonder slipstream. Het lijkt desondanks niet makkelijk te gaan dit jaar, al vindt de Hoofddorper dat niet erg. "Het is goed om het soms lastig te hebben. Het pusht mij om tijdens het rijden echt alles uit de auto te persen, om met de engineers te overleggen en alles beter te begrijpen. En als het goed gaat, kun je ontspannen en ervan genieten, toch? Als we het zo lastig hebben als nu het geval is, werken we constant en proberen we dingen te vinden. En ik kijk veel diepgaander naar mijn rijden dan voorheen. Ik denk dat ik zelfs progressie boek. Voor de toekomst denk ik dat ik steeds completer wordt, omdat we nu een moeilijk jaar hebben."