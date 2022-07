Van Kalmthout het snelst in warm-up voor Indy Toronto

Rinus VeeKay moet de Honda Indy Toronto aanvangen vanaf de twintigste plaats. De Hoofddorper had het lastig in de trainingen en de kwalificatie, maar wist in de warm-up met de Chevrolet van Ed Carpenterer 59.8987 te noteren. Van Kalmthout was met nog tien minuten te gaan een fractie sneller dan Alexander Rossi, die als enige andere piloot onder de minuut bleef.

Alex Palou van Chip Ganassi legde beslag op de derde plek, voor teamgenoot Scott Dixon. Palou staat slechts 22e op de grid, Dixon neemt plaats op de voorste startlijn. Kampioenschapsleider Marcus Ericsson bracht in de warm-up een derde Chip Ganassi-wagen in de top-zes. Josef Newgarden, vijfde, wist zich tussen het trio te nestelen.

De man op pole-position in Canada (de enige niet-Amerikaanse race dit jaar), Colton Herta, veroorzaakte richting het halfwegpunt van de half uur durende sessie voor een korte rode vlagsituatie. Hij had zich bij bocht 3 verremd en was stil komen te vallen. Herta was aan het begin van de warm-up ook al een keer stilgevallen toen hij weg wilde rijden uit de pitstraat. Ook voor Will Power en Graham Rahal ging het een keer mis bij bocht 3.

Uitslag warm-up, Honda Indy Toronto