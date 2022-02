Van Kalmthout: "Hele andere coureur geworden door twee jaar IndyCar"

Het voorbije jaar is er voor Rinus VeeKay eentje met twee gezichten geweest. Enerzijds wist hij zijn eerste IndyCar-zege te pakken en draaide hij wekenlang in de top van het kampioenschap mee. De trofee van die overwinning op Indianapolis doet tegenwoordig dienst als bijzettafeltje, "want mijn laptop past er precies op als ik binnen fiets." Daar staat tegenover dat VeeKay in de tweede seizoenshelft teleurstelling na teleurstelling te verduren kreeg. "De tweede seizoenshelft is absoluut een wake-up call geweest, maar goed, de slechtste dagen maken je het best, zeg ik altijd."

Gegroeid als coureur en mens

Het hoort allemaal bij de ontwikkeling die VeeKay op het hoogste niveau in Amerika heeft doorgemaakt en nog steeds doormaakt. "Ik ben een hele andere coureur geworden in die twee IndyCar-seizoenen en ben ook best veranderd als persoon op het circuit. Ik heb natuurlijk altijd veel hulp gehad van de mensen om mij heen, en daar ben ik ook dankbaar voor, maar ik heb nu wel geleerd om binnen het team mijn mond open te trekken en te zeggen ‘zo moet het gebeuren’. Uiteindelijk moet je het in deze wereld naar jezelf toe trekken. In het begin kom je net bij een IndyCar-team en durf je dat nog niet, dan ben je al blij dat je er überhaupt mag rijden. Maar nu ben ik wel een stukje brutaler geworden. Binnen de IndyCar-paddock merk ik dat ook. Als iemand mij in de spiegels ziet rijden, dat denkt hij toch ‘oh shit, dit wordt moeilijk’."

In de ontwikkeling waar VeeKay over spreekt, helpt het dat hij alles al een keer heeft meegemaakt. De geboren Hoofddorper debuteerde in 2020 bij Ed Carpenter Racing, maar uitgerekend dat seizoen ging overhoop door corona en werd door de beperkingen lastig voor rookies. 2021 leverde daardoor nog steeds veel nieuwe ervaringen en nieuwe circuits op. "Als ik dit jaar ergens aankom, heb ik het al eens beleefd. Dat scheelt, al valt er nog steeds waanzinnig veel te leren. Ik denk dat Scott Dixon ook nog steeds aan het leren is na meer dan twintig seizoenen in IndyCar. Je moet op dit niveau steeds het uiterste uit jezelf halen om überhaupt mee te kunnen. Maar na die mindere reeks aan het eind van vorig seizoen ben ik erg gebrand. Ik ben ab-so-luut niet goed in verliezen, dus we moeten zien terug te komen op topniveau."

Nieuwe aanpak in het team: Plan B is er nu

Met dat topniveau refereert VeeKay aan de eerste seizoenshelft van 2021. Hij praat doelbewust in meervoud. Ed Carpenter Racing heeft namelijk ook alle zeilen bijgezet om als team beter voor de dag te komen. "Ik merk echt dat er een vuurtje is gaan branden in ons team. Iedereen was klaar met de matige resultaten aan het eind van vorig jaar en pusht elkaar nu nog harder. De crew traint met een personal trainer en oefent iedere dag pitstops. Binnen het team hebben we ook veel veranderingen doorgevoerd, niet qua personeel maar wel qua werkwijze. Ik zie eigenlijk geen enkele reden waarom we onszelf dit jaar niet zouden verbeteren."

De meeste interessante verandering schuilt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Die is volgens VeeKay een stuk gedegener. "We hebben de simulator nu hoger aangeschreven. Zelf heb ik ook veel in de simulator gezeten tijdens het off-season. Nu hebben we voor ieder circuit een B-set-up voor het geval plan A niet werkt. Als ons eerste idee niet goed is, hebben we een back-up om op terug te vallen. Puntjes op de i moeten er altijd worden gezet, maar als we er volledig naast zitten, kunnen we nu iets uit de achterzak toveren. Dat misten we vorig jaar tijdens die lastige weekenden wel." Het betekent dat VeeKay twee uitgewerkte - en ook ver uit elkaar liggende - afstellingen heeft voor ieder weekend. "Daarnaast stoppen Chevrolet en General Motors nu veel geld in een nieuwe simulator, die specifiek voor IndyCar is. Rond het midden van het seizoen is die klaar. Ook daarmee moeten we extra stappen kunnen zetten vergeleken met de Honda-jongens."

Rinus VeeKay, Ed Carpenter Racing Chevrolet Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Aan de motivatie en de fysieke voorbereiding ligt het in ieder geval niet. "Daar heb ik nog wel een leuke anekdote over", vervolgt VeeKay. "Ik zat na een maandje weer in de simulator en zei tegen mijn engineer ‘hier klopt iets niet, dit ding stuurt veel te licht’. Ik dacht dat force feedback niet aan stond, zo makkelijk voelde het. Dus ja, de mensen van het team alles nog drie keer checken en na een tijdje kwamen ze terug met het bericht ‘nee hoor, alles ziet er gewoon goed uit. Het is precies zoals de vorige keer’. Het schijnt dat ik in de tussentijd alleen ietsje sterker ben geworden…"

Het brengt VeeKay terug bij zijn eerdere woorden, dat alle ingrediënten aanwezig lijken om beter te presteren dan vorig jaar. Maar wat betekent dat concreet? VeeKay eindigde vorig jaar inclusief een overwinning en twee podiumplekken op P12 in het kampioenschap, dus waar ligt de lat voor 2022? "Mijn voornaamste doel is om terug te keren op het niveau waarop we vorig jaar begonnen. Verder wil ik vooraf nog niet al te veel doelen stellen, behalve het maximale uit mezelf en uit het materiaal halen. Dat is wel echt een mindset-verandering, de focus ligt nu alleen op mezelf, andere dingen heb ik toch niet in de hand."

Dat gezegd hebbende durft VeeKay wel een kleine voorspelling te doen: "Als ik een beetje een inschatting kan maken en als het allemaal gaat zoals ik hoop, dan zit er wel een top-zes à top-acht in het kampioenschap in. Ik denk ook dat we daar tevreden mee moeten zijn. Ik heb vorig seizoen natuurlijk een tijdje P4 in het kampioenschap gestaan, maar wil het niet te hoog van de daken schreeuwen. We moeten gewoon zorgen dat we net zo competitief zijn als begin vorig jaar. Als we dat het hele seizoen door kunnen trekken, kan er iets moois ontstaan."

Dat moois moet ontstaan in wat VeeKay het sterkste IndyCar-veld ooit noemt: een veld waarin de jonge garde steeds meer ervaring krijgt, ervaren kampioenen nog hun mannetje staan en er met onder meer Romain Grosjean en Pato O'Ward wederzijdse F1-invloeden zijn. "Het niveau in IndyCar ligt volgens mij hoger dan dat het ooit is geweest. Wat betreft die kruisbestuiving met F1 vind ik het natuurlijk mooi dat er steeds meer aandacht vanuit Europa komt, maar verder ben ik daar niet echt mee bezig. Als ik IndyCar-coureurs naast Max zie trainen, is dat natuurlijk leuk en straalt dat ook positief op mij af, maar verder ik ben vooral blij met waar ik nu zit. Ik leef mijn droom nu al. Het enige dat nog ontbreekt, is de Indy 500 winnen en hopelijk een keer IndyCar-kampioen worden."

Het IndyCar-seizoen 2022 begint op 27 februari met de ouverture in St. Petersburg. Voordien werkt VeeKay nog één testdag met Ed Carpenter Racing af. Op 15 februari komt hij in actie op het circuit van Sebring.