Van Kalmthout mikt op goed resultaat in "stierenvechtarena" Iowa

De IndyCar is midden in de drukste fase van het seizoen beland met vijf races in vier opeenvolgende weekenden. Afgelopen weekeinde werkten de teams en coureurs nog de tiende wedstrijd van het jaar af op het stratencircuit van Toronto, waar Scott Dixon met zijn 52e zege aan de haal ging en Rinus van Kalmthout als dertiende over de finish kwam. De focus is daarna echter meteen naar de volgende krachtmeting gegaan, die dit weekend plaatsvindt op de oval van Iowa. Het 1,4 kilometer lange ovale circuit keert na een jaar afwezigheid terug op de kalender en is meteen ook gastheer gemaakt van de enige double-header van het IndyCar-seizoen. Dat betekent dat er zowel op zaterdag als op zondag geracet wordt in Newton, Iowa.

Voor Van Kalmthout wordt het zijn tweede bezoek aan Iowa als IndyCar-coureur. Alleen tijdens zijn debuutseizoen in 2020 verscheen hij daar aan de start, nadat IndyCar er vorig jaar niet racete. Ook in 2020 was Iowa een double-header. Simon Pagenaud en Josef Newgarden verdeelden destijds de overwinningen, terwijl Van Kalmthout in de eerste race uitviel en in de tweede race als zeventiende de finish bereikte. Toch heeft hij meer ervaring op Iowa dan alleen die twee races: in 2017 maakte hij aldaar zijn eerste kilometers op een oval tijdens een test van de USF2000.

De oval van Iowa is het kortste circuit op de IndyCar-kalender en dat zorgt vaak voor spektakel. Dat maakt ook dat Van Kalmthout zin heeft om er terug te keren. "Vorig jaar hebben we daar niet geracet, maar in 2020 had ik daar een van de leukste races die ik ooit heb gehad. Het is een gekke oval en ongelofelijk snel. Het heeft wel wat weg van een stierenvechtarena!", vertelt de Hoofddorper in zijn vooruitblik op het tweeluik. "Ik heb echt enorm veel zin om er terug te keren. De ervaring die ik sinds mijn eerste bezoek aan Iowa heb opgedaan, gaat mij denk ik enorm helpen. Ik denk dat we enkele geweldige resultaten kunnen scoren!"

Met nog zeven races voor de boeg in het IndyCar-seizoen bezet Van Kalmthout de twaalfde positie in het kampioenschap. Met 211 punten ligt hij 140 punten achter klassementsleider Marcus Ericsson.