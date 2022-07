Van Kalmthout neemt genoegen met dertiende plaats in Canada

Rinus van Kalmthout plaatste zich door een hectisch eerste kwalificatiedeel niet voor sessie twee en startte de race in Toronto vanaf de 20e positie. Rinus VeeKay besloot de wedstrijd rondom de Exhibition Place op de harde band aan te vangen en voor een lange eerste stint te gaan. De Nederlandse coureur verschalkte zeven mannen en kwam als dertiende over de finish. Van Kalmthout spreekt over een prima resultaat. "Natuurlijk: ik wil het liefst vooraan finishen", aldus de rijder uit Hoofddorp, die zijn gekozen strategie niet goed kon laten werken. "Door de vele neutralisaties kwam die niet goed tot zijn recht. Om dan alsnog zeven tegenstanders in te halen, is prettig. Soms ben je ziek van een zesde plaats en soms ben je blij met P13. Gezien het raceverloop zat er niet meer in."

Volgens Van Kalmthout had hij zonder de laatste neutralisatie kunnen vechten om een plek in de top-tien. "Maar doordat het veld zo dichtbij elkaar werd gebracht, moest ik het na mijn laatste pitstop vanaf P15 zien te doen", vervolgt hij. "De stint was net iets te lang voor de zachte rode band, maar we konden niet langer buiten blijven, omdat de herstart immers alweer aanstaande was." Toch is VeeKay tevreden over zijn verrichtingen op het Canadese stratencircuit. De Nederlander heeft naar eigen zeggen goed kunnen vechten en ervaring opgedaan op deze baan. "Vergeet niet dat dit mijn eerste IndyCar-race in Toronto was. Vergaarde data vanuit Indy Lights heeft geen enkele waarde. Gelukkig heb ik dit weekend een goede basis gelegd voor de Honda Indy Toronto van 2023. Volgend jaar ga ik op deze baan voor een podiumplaats!"

Van Kalmthout bezet momenteel met 211 punten de twaalfde positie in het kampioenschap. Komend weekend krijgt hij weer de kans om voor punten te gaan, dan wordt het IndyCar-seizoen namelijk voortgezet in Iowa.