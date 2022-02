Begin deze week showde Ed Carpenter Racing de gewijzigde kleurstelling voor de Chevrolet van Rinus van Kalmthout. Dinsdag mocht de Nederlandse IndyCar-coureur zich met deze livery voor het eerst op de baan laten zien. Dit gebeurde op de short course van de Sebring International Raceway. Ed Carpenter Racing (ECR) had een druk programma voor VeeKay klaarliggen. Van Kalmthout richtte zich in de ochtend op de strategie en aerodynamica, waarvan het beste in de middag werd gecombineerd.

“Dit was de enige testdag voor aanvang van het nieuwe seizoen en we hebben optimaal gebruik gemaakt van de tijd”, laat VeeKay weten. “We hebben veel gereden en veel tests uitgevoerd. In de ochtend hebben we verschillende mogelijkheden getest, om ’s middags de beste uitvoeringen te combineren. Na de lunchpauze viel alles op zijn plaats en waren we supersnel.”

Lees het verslag van de afsluitende IndyCar-testdag: Van Kalmthout snelste Chevrolet-coureur op laatste IndyCar-testdag

Geen zorgen bij Van Kalmthout

In de middag klokte VeeKay de vierde tijd, waarmee hij de snelste Chevrolet-coureur was. De mannen voor hem reden allen in een Honda, maar dat maakte Van Kalmthout niet ongerust. “De Honda-aangedreven coureurs zaten er goed bij en ik ben de eerste rijder met een Chevrolet-motor", vervolgt de ECR-coureur. "Maar de achterstand op koploper Simon Pagenaud is te verwaarlozen. Bovendien werd me de kans om een nog snellere ronde te rijden ontnomen, doordat er kort voor het einde met een rode vlag werd gezwaaid.”

De Nederlander boekte matige resultaten in de slotfase van het seizoen 2021. Voor komend jaar ligt de lat hoog bij de rijder van ECR. De snelle tijden in Florida geven Van Kalmthout goede hoop op een sterk derde IndyCar-seizoen. "Wat dat betreft staan we er goed voor – in ieder geval beter dan hoe we er vorig jaar rond deze tijd van het seizoen voor stonden. Deze testdag heeft mij en het team een enorme vertrouwensboost gegeven en ik kan niet wachten om te racen in de straten van St. Petersburg!", besluit Van Kalmthout, die op 27 februari zijn eerste race-afspraak van 2022 heeft staan.