Colton Herta had een perfecte start vanaf pole-position, terwijl daarachter Josef Newgarden de strijd moest aangaan met Chip Ganassi-coureur Alex Palou. Uiteindelijk won Newgarden die strijd. Op plaats vier en vijf volgden Felix Rosenqvist en Andretti-coureur Alexander Rossi, terwijl Marcus Ericsson zijn Ganassi-auto langs Will Power en Romain Grosjean wurmde. Hierdoor kwam de Zweed op de zesde plek te liggen.

Bij het ingaan van de zesde ronde wist Herta de voorsprong naar Newgarden op te bouwen naar 2,3 seconden. Op dat moment schoof AJ Foyt Racing-coureur Dalton Kellett de bandenstapel in. Hij zorgde daarmee voor de eerste gele vlag van de race. De herstart in de tiende ronde verliep zonder problemen. Herta hield Newgarden op 1,6 seconde achterstand, al was de leider wel brandstof aan het sparen. Achter Newgarden kwam Palou op slechts acht tienden van een seconde, die op zijn beurt een gat trok naar Rosenqvist en Rossi. Laatstgenoemde begon wel aan te dringen bij de Zweed en ook Ericsson begon zich met dat gevecht te bemoeien. In ronde 20 besloot Rossi een inhaalpoging te doen. Rosenqvist stuurde echter de bocht in en botste tegen de Andretti van Rossi. Dit gaf Ericsson en Grosjean de kans om er langs te glippen, datzelfde deden ook Will Power, Scott McLaughlin en Simon Pagenaud.

Palou neemt de leiding over

Palou was de eerste van de koplopers die besloot te stoppen voor nieuwe banden. De titelverdediger dook in de 28e ronde naar binnen vanaf de derde positie. Een ronde later was het de beurt aan Herta en Grosjean. Nog een ronde later doken Newgarden, Ericsson en McLaughlin de pits in, waarbij eerstgenoemde tussen Palou en Herta weer de baan opkwam. Met nog 50 rondjes te gaan ging Palou aan de leiding met 2,8 seconden, achter hem lagen nog steeds Newgarden en Herta. Ericsson lag daar weer negen seconden achter, maar reed wel voor Dixon, Grosjean, Power Rossi, Pato O'Ward en Graham Rahal. Kampioenschapsleider McLaughlin was Grosjean in eerste instantie voorgebleven, maar viel terug door een spin.

Herta leek nadat er een halve raceafstand was gereden aanstalten te maken om Newgarden te passeren, die op zijn beurt 1,5 seconde achter de leider lag. In rondje 53 was er beweging in de top-drie. Palou had intussen zijn voorsprong lichtjes opgebouwd en ook Newgarden had dit gedaan op Herta. Laatstgenoemde pushte echter iets te hard in zijn in-lap. In de negende bocht ging het fout: Herta blokkeerde en knalde in de muur. Opnieuw werden gele vlaggen gezwaaid. Veel coureurs doken naar binnen voor nieuwe banden, alvorens de pitstraat gesloten zou worden. Newgarden deed dit ook en kwam net voor Palou weer de baan op. Palou probeerde echter de leiding terug te pakken, maar vond nergens een geschikte plek om dit te doen.

Grosjean rukt op

De volgende caution werd veroorzaakt door Pagenaud. Hij probeerde Takuma Sato in te halen, maar belandde uiteindelijk naast de baan. De daaropvolgende chaos zorgde ervoor dat McLaughlin en Rinus VeeKay ook met elkaar toucheerden, al had dit geen verdere gevolgen. Met nog negentien rondjes te gaan werd het veld weer in gang geschoten. Newgarden wist Palou van zich af te houden. Grosjean nestelde zich intussen op de derde plek en probeerde in de 69e ronde de regerend kampioen in te halen. Die actie mislukte, maar een rondje later slaagde de Fransman er toch in om Palou te passeren. De Andretti-coureur begon ook meteen aan te dringen bij leider Newgarden.

Door een crash elders op de baan werden opnieuw gele vlaggen getoond. Met nog vier rondjes op de teller werden de coureurs weer losgelaten. Grosjean probeerde het wederom, maar kon opnieuw de Penske-coureur niet voorbij. Uiteindelijk veroorzaakte Sato de laatste gele vlag van de dag, waardoor Newgarden als eerste over de finish kwam. Hij pakte zijn eerste zege in Long Beach, zijn tweede overwinning van het seizoen en leidt nu het IndyCar-kampioenschap. VeeKay kwam uiteindelijk als dertiende over de finish.

De uitslag van de IndyCar-race op Long Beach