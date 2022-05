Het is de derde keer dat Rinus van Kalmthout - of Rinus VeeKay zoals hij zich in Amerika noemt - deelneemt aan de Indianapolis 500. Zijn resultaten in de kwalificaties zijn altijd uitmuntend geweest. Zo trapte hij zijn eerste editie af van een knappe vierde startplek en voor de race van vorig jaar klokte hij in de strijd om pole-position een derde tijd. Komende zondag start Van Kalmthout vanaf dezelfde plek, al stelt VeeKay dat er een hoop veranderd is in het afgelopen jaar. Volgens de Ed Carpenter Racing-coureur staat hij met veel meer ervaring aan de start en gaat ditmaal voor een andere aanpak in zijn jacht op de zege.

"Het was natuurlijk heerlijk om vorig jaar aan de leiding van de Indianapolis 500 te gaan, maar ik heb mijn lesje ervan geleerd", laat VeeKay weten in zijn voorbereidingen. "Vooraan kan je niet zoveel brandstof besparen als bijvoorbeeld in het pack het geval is. Ook weet ik inmiddels dat het behoorlijk loont om vooruit te denken. De ervaring die ik vorig jaar tekort kwam, gaat me dit jaar van pas komen.”

Zijn voorbereidingen op de editie van 2022 zijn in ieder geval uitstekend gegaan. De Nederlander reed op de eerste kwalificatiedag de snelste tijd en reed de op twee na snelste kwalificatierun ooit met een gemiddelde van 233,655 mijlen per uur (376 kilometer per uur). Volgens Van Kalmthout, die voor de gelegenheid zijn #21-auto oranje heeft gespoten, heeft Chevrolet een stap gezet met de krachtbron. "In de kwalificatie afgelopen zondag kwamen wij een klein beetje tekort ten opzichte van de Honda’s van Ganassi, maar ook al hadden we zonder vleugels gereden, dan waren Dixon en Palou nog steeds sneller geweest. In de race hoeven we echter niet onder te doen voor de Honda’s."

Hoe kijk je de Indy 500: Waar en wanneer is de Indianapolis 500 van 2022 te zien?

VeeKay heeft al twee Indy 500-races achter de rug een weet inmiddels dat een bedachte strategie soms razendsnel de prullenbak in kan. De race wordt door incidenten geregeld geneutraliseerd of stilgelegd. "De Indianapolis 500 is, zoals ik hem nu tweemaal heb ervaren en tweemaal heb uitgereden, een race waarin het go with the flow-principe naar voren komt", gaat hij verder. "De Indianapolis 500 moet jouw kant opkomen. Pitstops zijn belangrijk en op dat vlak heeft Ed Carpenter Racing gigantische stappen gezet. Bij de pitstopoefeningen konden wij ons met de allerbesten meten.”

Wie als eerste over de finish komt, drinkt traditiegetrouw een fles melk. VeeKay heeft zondag maar één doel: zorgen dat hij een aantal slokken kan nemen. "Ik heb voor de volle melk gekozen. Die schijnt extra lekker te smaken na een race over vijfhonderd mijlen", besluit de coureur.