Van Kalmthout blaakt van zelfvertrouwen voor Indy 500

Van Kalmthout kwalificeerde zich zondag op de vierde plaats voor de Indy 500, een dag nadat hij als enige van de Chevrolets de ‘Fast Nine’ haalde. De startpositie aan de binnenkant van de tweede rij is mooi, maar Van Kalmthout is ambitieus tijdens zijn officiële debuut op de Brickyard. “Ik ben heel erg blij met de auto en blij met de resultaten, het ging tijdens de kwalificatie veel beter dan ik had verwacht”, zei VeeKay tegen onder meer Motorsport.com. “De kwalificatie ben ik nog steeds blij mee, maar de trainingen voelden ook heel erg goed. De auto was fantastisch. Ik denk dat we voor de race een hele sterke auto hebben. Ik heb er echt vertrouwen in dat we een kans maken om de race te winnen.”

De beginfase van het seizoen verliep her en der stroef, maar rond de Indy 500 hangt een positieve sfeer voor Van Kalmthout. De Hoofddorper droomde al op jonge leeftijd om zijn idool Arie Luyendyk op te volgen. De wedstrijd wordt echter gehouden zonder fans, maar zijn mentor en ouders zijn wel aanwezig bij de race. “Het is natuurlijk een hele andere wedstrijd, je mist de fans en het voelt eigenlijk niet helemaal als een Indy 500. We hebben natuurlijk wel de snelheid, maar het is anders dan anders. Dat voel ik wel, maar ik geniet er nog steeds van hoor”, aldus Van Kalmthout op een vraag van Motorsport.com. De steun van de ervaren formatie van Ed Carpenter helpt echter goed: “ECR heeft me een geweldige auto gegeven, ik heb ontzettend veel vertrouwen in de auto. Het maakt het voor een nieuwkomer een stuk leuker en makkelijker. Ik kan gewoon voluit rijden zonder te veel na te hoeven denken. Gedurende het seizoen heb ik steeds een goede auto gehad, maar het geluk was tot nu toe niet altijd aan onze zijde. Laten we hopen dat we het hier om kunnen keren. De vierde plaats in de kwalificatie is een mooi begin, maar ik hoop dat we er nog een paar posities af kunnen halen.”

"Ik hoef niet bang te zijn"

De Indy 500 is ten opzichte van de races die Van Kalmthout tot nog toe reed van een compleet andere orde. In totaal zitten coureurs zo’n vier uur in de auto en liggen de snelheden hoger dan waar dan ook. Vooral de slotfase van de race kan hectisch zijn en dat is iets waar Van Kalmthout nog geen ervaring mee heeft. Toch is hij – zoals hij het zelf zegt – niet bang en heeft het team de zogenaamde sweet spot gevonden in de afstelling van de #21: “Ik weet dat ik een geweldige auto heb, ik hoef niet bang te zijn om tijdens de herstarts in de laatste fase van de race in een slechte positie te komen. We kunnen goed inhalen met onze auto, ik voel me comfortabel. Ook als ik alleen op de baan ben. Dat zou ons een makkelijkere race moeten brengen. Ik weet niet wat ik allemaal mee ga maken, maar ik heb er echt veel vertrouwen in en kijk ernaar uit om eraan te beginnen.”

Slechts drie debutanten hebben de Indy 500 bij hun debuut gewonnen, ervaring komt zeker van pas in de jacht op eeuwige roem en een slok van de romige melk in Victory Lane. Van Kalmthout voelt dat hij goed voorbereid is, maar weet ook dat het maken van rondjes daarvoor cruciaal is. “Er zijn zeker nog dingen die ik kan verbeteren, maar ik weet nog niet echt wat dat precies is. De race gaat heel anders zijn. We hebben veel getraind en veel voorbereiding gedaan, maar pas als de race begint weet je pas echt hoe het gaat zijn. Pas als de groene vlag gezwaaid wordt ga ik dat echt meemaken, maar het team geeft me veel vertrouwen en ik denk dat ik er mentaal en fysiek helemaal klaar voor ben.”

Vrijdag staat de traditionele ‘Carb Day’ op het programma, een training waarin rijders zich uitsluitend kunnen focussen op de racepace. Van Kalmthout kondigde aan zich dan te focussen op enkele details die het verschil tussen winst en verlies kunnen betekenen. “We hebben nog wat werk te doen qua de in- en outlaps. Ik heb er niet veel ervaring mee, wat dat betreft heb ik het rustig aan gedaan in de trainingen. Ook van afgelopen zondag hebben ze de ingang van de pits nog een beetje aangepast, net als de snelheid. Daar ligt voor mij nog wel wat tijdwinst. Het rijden in verkeer wordt belangrijk, maar ook de pitstops en het wegrijden. Dat zijn echt cruciale dingen die je je race kunnen kosten.”