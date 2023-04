Rinus van Kalmthout wist op voorhand al dat het een lastig raceweekend zou worden in Long Beach en een crash in de tweede training maakte het niet makkelijker. Uiteindelijk bemachtigde VeeKay de negentiende startpositie en maakte zich zodoende op voor een inhaalrace. Na de eerste pitstops lag de coureur uit Hoofddorp op de vijftiende plek, maar uiteindelijk gooide een technisch probleem roet in het eten. Hij werd vanwege malheur met de brandstofinjectie naar binnen gehaald.

“Balen”, zegt Van Kalmthout over zijn uitvalbeurt. “Het is een moeilijk weekend geweest. We kwamen vanuit het achterveld naar voren en hadden het in principe nog vrij positief kunnen besluiten, hier in Long Beach. Onder de streep hebben de vier teams die het hardst gingen, de eerste tien plaatsen opgeëist. Gezien mijn racetempo was een elfde of twaalfde finishplaats voor mij reëel geweest. Ik streed immers met Santino Ferrucci, die uiteindelijk als elfde over de streep is gekomen.”

Tot aan het probleem werkte de 22-jarige coureur een prima wedstrijd af en kon het tempo van de coureurs in het middenveld bijbenen. "De uitvalbeurt is teleurstellend, mede omdat dit een probleem is waar het team helemaal niets aan kan veranderen", gaat hij verder. "Autosport is een mechanische sport en soms zijn er van die vervelende momenten dat er iets kapot kan gaan. Sommigen hebben het tijdens de training, wij hebben de pech dat het tijdens de race is gebeurd.”

Over iets minder dan twee weken gaat het IndyCar-seizoen verder op het Barber Motorsports Park. In 2022 deed Van Kalmthout daar uitstekende zaken door pole-position te pakken en uiteindelijk als derde over de meet te komen. "Hopelijk kunnen we bij de volgende wedstrijd weer echte snelheid laten zien. We hebben sowieso geen tijd om bij de pakken neer te zitten, want we gaan deze week testen voor de Indianapolis 500. Ik heb er zin”, besluit hij.

Met 33 punten staat de Nederlander nu 22ste in het kampioenschap. Kampioenschapsleider Marcus Ericsson heeft inmiddels 110 punten verzameld.