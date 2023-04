Van Kalmthout baalt van P19 in kwalificatie: "Had beter verwacht"

De zaterdag was er een om te vergeten voor Rinus van Kalmthout. De dag begon met een crash in de tweede vrije training, al kon de Nederlander daar weinig aan doen. De organisatie had namelijk na de vrijdagsessies besloten om de kerbstones in bocht 5 te herstellen nadat deze door IMSA-auto's beschadigd was geraakt. Daarbij keerde, zonder communicatie aan de teams, plots een andere kerbstone terug, wat voor een onaangename verrassing zorgde voor Callum Ilott en VeeKay. De twee coureurs werden over de kerbstone gelanceerd en kwamen tegen de bandenstapel tot stilstand.

Dat Van Kalmthout op vrijdag al niet verder kwam dan de 22ste tijd in de eerste training, stemde Ed Carpenter Racing niet positief over de kansen op een goede startplek. De Nederlander kwam in de eerste kwalificatiegroep in actie en moest het daardoor opnemen tegen coureurs als Kyle Kirkwood, die uiteindelijk naar zijn eerste IndyCar-pole snelde, Colton Herta, Marcus Ericsson, Felix Rosenqvist en Josef Newgarden.

VeeKay had net een ronde op de groene alternate-band gereden toen de rode vlag werd gezwaaid voor de gecrashte David Malukas. Toen de sessie hervat werd pakte VeeKay in de Ed Carpenter Racing-bolide met startnummer 21 een nieuwe set van deze zachtere compound en kwam daarmee tot een rondetijd van 1.07.8796, waarmee hij alleen Benjamin Pedersen en Sting Ray Robb achter zich liet. Het betekent een negentiende startplek op het krappe Long Beach, waar inhalen een flinke uitdaging is.

"Dat was echt een lastige kwalificatie, het is echt een moeilijk weekend tot nu toe", blikt VeeKay terug op zijn kwalificatie in Californië. "Ik had verwacht dat we beter zouden zijn en dat we verder vooraan zouden starten. We zullen alles analyseren en eraan werken om een betere race neer te zetten, daar gaat het om", aldus de Nederlander.

Vorig jaar verliep de race in Long Beach niet geheel perfect voor VeeKay. Hij was betrokken bij twee verschillende incidenten waarbij hij minimale schade aan de auto opliep. Uiteindelijk kwam hij als dertiende over de streep, wat tot nu toe zijn beste resultaat is in Long Beach. De Grand Prix van Long Beach begint om 21.30 uur Nederlandse tijd.