Van Kalmthout eert Luyendyk met speciale Indy 500-helm

Het kroonjuweel van het IndyCar-kampioenschap staat op het programma voor zondag 23 augustus, maar deze week beginnen de trainingen op de Brickyard al. Van Kalmthout heeft gedurende zijn carrière in Amerika ondersteuning genoten van Luyendyk, die in 1990 en 1997 zegevierde tijdens de Indianapolis 500. Als eerbetoon heeft 'VeeKay' een speciale helm laten ontwerpen.

"Mijn Indy 500-helm voor dit jaar is eindelijk klaar, voor deze speciale race wilde ik iets speciaals doen", legt Van Kalmthout uit in een videoboodschap. "Het is dit jaar dertig jaar geleden dat Arie voor de eerste keer de Indy 500 won en dit jaar mag ik debuteren. De helm heeft een 'gedeeld' ontwerp. De ene helft met de layout van Arie in 1990, de andere helft is mijn oorspronkelijke design van dit jaar. Het is een mooi eerbetoon aan Arie en deze speciale race, ik kan niet wachten om snel te gaan."