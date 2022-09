Waar het Formule 1-team van McLaren in een soap belandde bij het aantrekken van Oscar Piastri, was het silly season van de IndyCar-tak eveneens roerig. Van Pato O'Ward was al bekend dat hij aan zou blijven in 2023 en later werd ook Alexander Rossi aangetrokken, al was er vervolgens vooral veel te doen om het inlijven van Alex Palou. Chip Ganassi Racing kondigde aanvankelijk aan dat de kampioen van 2021 het team trouw zou blijven, maar enkele uren later zette hij daar zelf een streep door. Vervolgens deed Arrow McLaren SP een duit in het zakje door bekend te maken zij Palou vanaf 2023 in dienst zouden nemen. Doordat beide teams claimden over een rechtsgeldig contract te beschikken, zou de zaak voor de rechter verschijnen.

Toch zijn Ganassi en McLaren erin geslaagd om deze kwestie op te lossen. Zo maakte Palou woensdag via social media bekend dat hij in 2023 tóch weer in actie komt voor Ganassi. Wel krijgt de Spanjaard toestemming van de renstal om naast zijn IndyCar-verplichtingen F1-tests af te werken voor McLaren. "Met plezier maak ik bekend dat Chip Ganassi Racing en ik een overeenkomst hebben gesloten en dat ik volgend seizoen opnieuw in auto nummer 10 zit", schrijft Palou op Twitter, enkele dagen na zijn dominante overwinning in de seizoensafsluiter van IndyCar op Laguna Seca. "Ik ben ook dankbaar dat het team mij toestemming geeft om naast mijn IndyCar-verplichtingen F1-tests met McLaren af te werken. Chip [Ganassi], Mike [Hull] en het volledige team: bedankt voor jullie bereidheid om samen te werken en het helpen steunen van zowel het team als mijn persoonlijke doelstellingen in dit proces."

Doordat Palou niet in actie gaat komen voor Arrow McLaren SP, heeft dat team de puzzel qua rijders ook af kunnen ronden. Recent tekende Felix Rosenqvist al een contract dat hem langer aan McLaren verbond, maar er werden nog geen uitspraken gedaan over de klasse waarin hij zou uitkomen. Na de aankondiging van Palou is daar verandering in gekomen: McLaren maakte bekend dat het team wordt uitgebreid met een derde fulltime inschrijving en dat zitje gaat dus naar Rosenqvist, die volgend jaar O'Ward en Rossi als teamgenoten treft. "Er is geen betere manier om aan de winterbreak te beginnen dan met dit nieuws", zegt Rosenqvist. "Ik hou van dit team en ik ben blij dat ik samen mag blijven werken met alle geweldige mensen die ik de laatste twee jaar heb leren kennen. Met alles wat er in de pijplijn zit, de goede relatie met Pato en de komst van Alex Rossi, gaan we ons beste niveau meenemen naar 2023."