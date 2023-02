Relatie Palou en Ganassi gerepareerd na contractuele soap in 2022

In de Formule 1 was er in 2022 het nodige te doen rond de contractuele situatie van Oscar Piastri. De Australiër werd door Alpine aangekondigd als voor 2023, maar ontkende dat niet veel later op social media. Uiteindelijk bleek er contact te zijn met McLaren, waar hij later als vaste rijder voor dit seizoen werd aangekondigd. De IndyCar kende op dat moment een eigen soap met Alex Palou in de hoofdrol. Chip Ganassi Racing, het team waarvoor de eenmalig kampioen sinds 2021 uitkomt, kondigde aan dat de optie in zijn contract was gelicht en dat hij zodoende ook in 2023 voor het team zou uitkomen. De Spanjaard ontkende dat vervolgens via social media en werd nog dezelfde dag aangekondigd als McLaren-coureur. Palou maakte intussen het seizoen af in dienst van Ganassi en slaagde er niet in om zijn titel te prolongeren: hij sloot het seizoen af op de zesde plek in het kampioenschap.

Hoewel Palou het seizoen positief afsloot door de race op Laguna Seca met een halve minuut voorsprong te winnen, erkent hij dat de hele saga invloed heeft gehad op zijn mentale gesteldheid. "Het was een lastig jaar. Het had natuurlijk veel slechter kunnen verlopen, maar het had ook beter kunnen gaan als er in onze hoofden niets speelde. Het hoort echter bij racen", vertelt hij voor aanvang van de tweedaagse IndyCar-test op The Thermal Club. "Voor en tijdens het weekend op Laguna Seca leek het alsof alles samen kwam. Ik ben blij dat we nu weten dat we zelfs succesvol kunnen zijn als dit soort dingen spelen. Hopelijk kunnen we 2021 weer benaderen tijdens het aankomende seizoen."

IndyCar en Ganassi krijgen voorkeur boven F1 en McLaren

Enkele dagen na afloop van het IndyCar-seizoen werd de kwestie opgelost: Palou blijft in 2023 uitkomen voor Ganassi en gaat dat werk combineren met een rol als reservecoureur van McLaren F1. Sinds het conflict is afgewikkeld merkt de Catalaan dat zijn relatie met zijn IndyCar-team weer helemaal de oude is. "Het is alweer goed sinds alles een week na Laguna Seca rond was. De relatie is aan beide kanten weer terug op 100 procent, zoals het hiervoor ook was. Ik heb sindsdien ook weer volledig toegang gekregen. Voor ik rond Kerst naar Europa ging, ben ik vele malen in de werkplaats geweest en dat geldt ook voor de periode erna ter voorbereiding op het voorseizoen."

Het staat in ieder geval vast dat Palou's werkzaamheden in IndyCar de voorkeur krijgen boven zijn reserverol bij McLaren. Voor de tien clashes tussen de kalenders van beide klassen moet McLaren op zoek naar een andere reserverijder, maar ook op andere momenten tijdens het IndyCar-seizoen wil Palou zijn focus op de Amerikaanse klasse houden. "Wat betreft het verdelen van de tijd tussen beide partijen: we hebben het zo opgezet dat ik tijdens het IndyCar-seizoen gefocust ben op IndyCar. Zodra het seizoen is afgelopen, dan richt ik me op de andere kant. Als er geen conflict is, maar er zitten slechts drie dagen tussen de races, dan is het beter om je op IndyCar te concentreren. Zolang er geen gekke verplichtingen voor nodig zijn wat betreft vliegen en dergelijke, dan richten we ons op IndyCar."