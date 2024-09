Rechtszaak Palou vs. McLaren lijkt nieuwe wending te krijgen

De strijd tussen Alex Palou en McLaren heeft een Britse rechter bereikt. Het team eist 20 miljoen dollar van de Spaanse coureur vanwege contractbreuk en andere schade die het geleden heeft. Palou zou dit IndyCar-seizoen voor McLaren beginnen, maar besloot augustus vorig jaar toch bij Chip Ganassi Racing te blijven. Volgens RACER heeft de Britse rechtbank een eerste uitspraak gedaan, waarin het mediation voorstelt tussen beide partijen, met als doel om een deal te sluiten waardoor een rechtszaak vermeden kan worden.

Volgens het medium gaan de gesprekken begin 2025 beginnen. Het is daarmee niet gezegd dat er een overeenstemming komt, want dat is geen vereiste. Mochten de partijen er samen niet uitkomen, dan zal later dat jaar alsnog een zaak volgen. Er is navraag gedaan door RACER bij het team van Palou, maar zij lieten weinig los. "We zitten nog midden in een juridische strijd, dus ik kan niets zeggen over details", vertelt Palou's manager Roger Yasukawa. "Er is in de VS en in het VK een juridisch team aan het werk. Het is duidelijk dat dit al lange tijd speelt. We willen dit snel oplossen, want dan kunnen we de titel [mogelijk komend weekend in Nashville] vieren. Het is onze wens om dit op te lossen en door te gaan. Als het aan ons ligt, gaat de focus weer honderd procent op racen."

Derde IndyCar-titel?

Voor Palou staat dit weekend in Nashville het weekend van de waarheid op het programma. De 27-jarige coureur staat met nog een race op het programma eerste in de stand, met 33 punten voorsprong op Will Power en 50 punten marge op Scott McLaughlin. Het betekent dat Palou erg dicht bij zijn derde IndyCar-titel is. Met een negende plaats is de Catalaan hoe dan ook zeker van het kampioenschap, ook als Power de maximale score van 54 punten behaalt - 50 punten voor een zege, plus een puntje voor pole, een punt voor een ronde aan de leiding en twee punten voor meeste ronden aan de leiding.

Voor McLaughlin zijn de vooruitzichten nog minder gunstig dan voor Power. De Nieuw-Zeelander heeft zelfs aan de maximale score niet genoeg als Palou gewoon deelneemt aan de race, want dan krijgt de Ganassi-coureur al vijf punten toegekend. Alleen als de regerend kampioen niet van start gaat, maakt McLaughlin nog een kans - maar alleen als hij de race wint. Om zijn eigen kansen op de titel te vergroten en Palou uit te schakelen heeft de Penske-coureur zijn grote concurrent via X met een knipoog uitgenodigd voor een sushi-diner. Op dat eerste aanbod leek Palou even in te gaan, om later - niet geheel verrassend - alsnog terug te krabbelen. Vervolgens gooide McLaughlin het nog over een andere boeg door Graham Rahal - die tevens Ducati's verkoopt - te vragen of hij enkele motorfietsen kon lenen om Palou een rondleiding door Tennessee te geven.