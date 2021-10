Rahal Letterman Lanigan trekt Harvey aan voor derde auto in 2022

De samenwerking tussen Meyer Shank Racing en Jack Harvey begon in 2017, toen het team en de coureur debuteerden bij de Indianapolis 500. In de daaropvolgende seizoenen bleef Harvey de enige rijder van de renstal, totdat Helio Castroneves in 2021 parttime meedeed in de tweede inschrijving. Door de komst van de Braziliaan en Simon Pagenaud komt het dienstverband van de 28-jarige Brit bij Meyer Shank ten einde. Kort daarna werd hij al in verband gebracht met een transfer naar Rahal Letterman Lanigan Racing en nu is dus bevestigd dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

RLL breidt in 2022 uit naar drie fulltime inschrijvingen. De auto met startnummer 45 werkte dit jaar nog een deeltijdsschema af, maar dat verandert komend seizoen. Harvey is voor teameigenaren Bobby Rahal, David Letterman en Mike Lanigan de aangewezen persoon om in die bolide – die gesponsord wordt door supermarktketen Hy-Vee – plaats te nemen. Hij heeft een meerjarig contract getekend bij RLL en is komend seizoen in ieder geval teamgenoot van Graham Rahal, die de auto met startnummer 15 blijft besturen.

“Ik heb mijn hele carrière naar dit moment toegewerkt en ik ben vereerd door en dankbaar voor het vertrouwen dat Bobby, Mike, David en Piers [Phillips, president van RLL] in mij hebben”, vertelde Harvey bij de bekendmaking van de overeenkomst. “Ik kijk uit naar de samenwerking met Graham en de rest van het team. We hebben allebei het doel om te strijden om overwinningen en titels en ik geloof erin dat we vanaf de start van het seizoen mee kunnen doen.” Ook teambaas Bobby Rahal heeft vertrouwen in de samenwerking van Harvey en zijn zoon. “Ze zijn een sterke fundering voor onze line-up waarmee ze niet alleen het niveau van de individuele coureurs verhogen, maar daarmee ook die van het team. Ik respecteer en waardeer Jacks toewijding en werkhouding, zowel op als naast de baan.”

Twee van de drie zitjes bij Rahal Letterman Lanigan zijn dus al bezet voor 2022. Het is echter nog niet bekend wie de auto met startnummer 30 gaat besturen. De afgelopen vier seizoenen reed Takuma Sato in die bolide, maar hij moest na afloop van het afgelopen seizoen vertrekken. Naar verluidt is onder andere Formule 2-coureur Christian Lundgaard in beeld voor het laatste plekje bij RLL.