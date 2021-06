O'Ward pakt tweede zege na spectaculair slot, VeeKay achttiende

Newgarden verzekerde zich eerder op zondag in de kwalificatie van de pole-position voor de tweede race van de IndyCar op het stratencircuit van Belle Isle Park. De Penske-coureur was bovendien een van de weinige rijders die startte op de zwarte banden en daar zou de Penske-coureur in de openingsfase van profiteren. De start verliep echter behoorlijk rommelig. In de strijd om de vijfde plaats kwamen Romain Grosjean, Scott Dixon en Alexander Rossi met elkaar in aanraking, maar alle drie kwamen ze met de schrik vrij. Dat gold niet voor Max Chilton, die achterop James Hinchcliffe reed, zijn voorvleugel kwijtraakte en voor de bandenstapel stilviel. Dat zorgde voor de eerste neutralisatie.

Die werd door onder meer VeeKay, Grosjean en Sato benut om de snel slijtende rode band in te wisselen voor de zwarte banden. Bij de herstart in ronde 5 leidde Newgarden voor Colton Herta, Alex Palou en Alexander Rossi, terwijl O’Ward vanaf de zestiende startpositie was opgeklommen naar P10. VeeKay viel door zijn stop terug naar P18. Zoals gezegd profiteerde Newgarden in de eerste stint van zijn zwarte banden, waarmee hij een marge van meer dan tien seconden wist op te bouwen richting Herta. O’Ward zette zijn opmars intussen voort en dat bracht hem in de vijftiende ronde alweer op de zevende plaats, nadat hij samen met Santino Ferrucci langs Rossi ging.

Newgarden lang soeverein op kop

Twee ronden later bracht Ed Jones de ronde pitstops op gang. Dalton Kellett ging een ronde later naar binnen, maar bij het wegrijden bleek een van de wielmoeren niet vast te zitten. De AJ Foyt-coureur zette zijn auto stil bij de uitgang van de pits en veel topcoureurs anticipeerden op een neutralisatie, die uiteindelijk niet zou komen. Newgarden kwam daardoor verrassend naar binnen, terwijl dat voor Herta, Palou, Graham Rahal en O’Ward meer in de lijn der verwachting lag op hun versleten rode banden.

Newgarden behield desondanks de leiding, maar zag zijn voorsprong in de tweede fase van de race langzamerhand teruglopen. Toch behield de Penske-coureur, die dit jaar nog geen race won, eenvoudig de leiding tijdens de tweede ronde pitstops, mede doordat de mannen achter hem een ronde eerder de pits hadden bezocht. Voor Newgarden begon op dat moment echter de lastigste fase van de race, want hij kreeg de snel slijtende rode band onder zijn wagen gemonteerd. Het gevolg was dat het gat met Herta binnen no-time helemaal gedicht werd.

O'Ward beloont zichzelf na ijzersterke slotfase

De door Jimmie Johnson veroorzaakte tweede neutralisatie in ronde 54 haalde de druk even van de ketel bij Newgarden, die bij de herstart weer een klein gaatje sloeg. Een ronde later kon het veld weer van het gas, nadat Romain Grosjean met brandende remmen was gestrand en de derde caution veroorzaakte. De laatste herstart vond plaats in de 64ste ronde en opnieuw trok Newgarden een gaatje naar Herta, die zelf heel snel onder druk kwam te staan van O’Ward. De Arrow McLaren SP-rijder pakte na de tweede neutralisatie de vijfde plek al af van Dixon, om na de derde caution Rahal en Palou op zij te zetten. Daarmee schoof O’Ward op naar de derde positie, wat een ronde later de tweede plaats werd door zijn inhaalactie op Herta.

Het kostte O’Ward vervolgens weinig tijd om het gat met Newgarden te dichten en in ronde 68 volgde de eerste en enige wisseling van de wacht. Daarna liep de Mexicaan eenvoudig weg en pakte hij zijn tweede zege van het IndyCar-seizoen. Op ruim zes seconden eindigde Newgarden als tweede, nadat hij 67 van de 70 ronden aan de leiding lag. Palou ging in de slotfase nog voorbij aan Herta en pakte zo de derde positie af, terwijl de Andretti Autosport-coureur genoegen moest nemen met P4. Rahal beloonde zich na een sterke race met de vijfde plaats, voor Will Power, Simon Pagenaud en Marcus Ericsson, de winnaar van zaterdag. De top-tien wordt afgerond door Santino Ferrucci.

VeeKay kende na zijn vroege pitstop een weinig gelukkige race in Detroit. De Ed Carpenter Racing-coureur kwam in de vijftiende ronde voor de tweede keer naar de pits, nadat hij in aanraking kwam met Ericsson. Daarna reed de Nederlander lange tijd rond de tiende positie, tot hij in de slotfase een extra pitstop voor brandstof moest maken. Uiteindelijk bereikte VeeKay de finish in achttiende positie.

Uitslag IndyCar Detroit - Race 2