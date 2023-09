Raceteams Michael Andretti krijgen nieuwe naam in 2024

Andretti Autosport is momenteel al actief in zeven kampioenschappen over de hele wereld. Het bekendste is de formatie van haar deelname aan de IndyCar Series en opstapklasse Indy NXT. Daarnaast neemt het team ook deel aan de Formule E en Extreme E, de IMSA en de Mexicaanse Super Copa. Tot slot heeft de renstal van voormalig coureur Michael Andretti en Dan Towriss, de CEO van financiële dienstverlener Group 1001, een aandeel in Supercars-team Walkinshaw Andretti United.

Als kers op de taart hoopt Andretti op deelname aan de Formule 1. Het team heeft zich enige tijd geleden aangemeld bij de FIA en doet dat in samenwerking met General Motors. Op relatief korte termijn hoopt men uitsluitsel te krijgen over of en wanneer het team onder de naam Andretti Global kan toetreden. Daarmee week de naam van de F1-inschrijving af van de naam waaronder de teams van Andretti in de andere raceklassen opereerde, maar daar komt begin 2024 verandering in. Dan gaan de teams in de verschillende raceklassen allemaal onder de noemer Andretti Global racen. Op die manier komen alle aspecten van de organisatie samen onder één identiteit die dichter bij de geschiedenis van het team staat.

"Ik ben trots op wat Andretti Autosport de afgelopen jaren heeft bereikt en op alle herinneringen die bij zoveel bijzondere momenten horen", zei Andretti over de naamsverandering. "Daar waar ik trots ben op het verleden, kijk ik net zozeer uit naar onze toekomst. Terwijl we ons blijven uitbreiden en een wereldwijde race-institutie opbouwen, is het ons doel om verankerd te raken in de cultuur van onze fans, teams en partners. Deze rebranding is een belangrijke mijlpaal voor ons team, maar we zijn nog maar net begonnen. We zijn vastberaden om succes te boeken en hebben er alle vertrouwen in dat er grote dingen in het verschiet liggen voor Andretti Global."

Het eerste raceteam van Andretti dat onder de nieuwe naam in actie komt, is de Formule E-renstal. Het team, dat afgelopen seizoen voor het eerst de wereldkampioen leverde in de persoon van Jake Dennis, begint in januari aan het tiende seizoen van de elektrische raceklasse.

Het nieuwe logo van Andretti Global. Foto: Andretti Autosport