Prime Video komt met driedelige serie over Rinus van Kalmthout

Op 5 maart wordt het nieuwe IndyCar-seizoen afgetrapt met een race op het stratencircuit van St. Petersburg in Florida. Voor Rinus van Kalmthout is dat het startsein van zijn vierde seizoen op het hoogste Amerikaanse niveau, waarin hij opnieuw gaat uitkomen voor Ed Carpenter Racing. Maar voordat het seizoen daadwerkelijk van start gaat, kunnen Nederlandse racefans zich alvast verheugen op een gloednieuwe serie met de Nederlander in de hoofdrol. Op 10 februari brengt Prime Video, de streamingdienst van Amazon, de driedelige documentaireserie VeeKay uit. Daarin staan de voorbereidingen op en de deelname aan de Indianapolis 500 van 2022 centraal. De serie wordt geproduceerd door Villain Studios.

In VeeKay ligt de focus voornamelijk op Van Kalmthout, maar ook is er aandacht voor vader Marijn en moeder Evelien. Ook mentor en tweevoudig Indy 500-winnaar Arie Luyendyk komt aan het woord. Het is niet geheel toevallig dat Amazon Prime Video juist Van Kalmthout volgt voor een serie waarin de IndyCar Series een belangrijke rol speelt. De jonge Nederlander wordt namelijk gezien als het ideale uithangbord om de bekendheid en populariteit van de Amerikaanse raceklasse te vergroten in Europa. De serie is dan ook zo opgebouwd dat zelfs mensen zonder kennis van autosport het met interesse kunnen volgen.

Hoop op groeiende populariteit IndyCar in Nederland

Van Kalmthout is dankbaar dat Prime Video hem in het middelpunt van de aandacht zet met de serie. "Het is een behoorlijk traject geweest voor de zeer kundige mensen van Villain Studios om dit alles op beeld te krijgen, maar ik vind dat ze geweldig werk hebben geleverd. Ik heb namelijk stiekem al mogen kijken en ben enorm onder de indruk", vertelt de eenmalig IndyCar-racewinnaar. "Voor mij was dit iets nieuws. Ik ben inmiddels gewend geraakt aan de omgang met de media, die ik zelf trouwens als heel prettig ervaar, maar het is wel heel speciaal om door een hele filmcrew gevolgd te worden. Tijdens de Indy 500 van vorig jaar was ik één van de favorieten. Voor het tweede achtereenvolgende jaar mocht ik vanaf de eerste startrij vertrekken."

De Formule 1 heeft sinds de intrede van Max Verstappen een enorme vlucht genomen in Nederland, al hielp de serie Drive to Survive ook een handje. Van Kalmthout hoopt dat VeeKay voor een vergelijkbaar effect gaat zorgen met betrekking tot IndyCar. "Ik juich het natuurlijk enorm toe dat Amazon Prime Video de IndyCar Series onder de aandacht brengen. Ik voel me vereerd dat ik als ambassadeur van de Benelux die prachtige raceklasse, waarvan ik dit jaar al vier seizoenen deel uitmaak, mag vertegenwoordigen. Hopelijk geeft deze documentaire de IndyCar Series in Nederland en België een stevige duw in de rug, waardoor er naast Verstappen-tribunes in de Formule 1 ook een VeeKay-tribune op Indianapolis kan worden gebouwd."