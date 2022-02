De IndyCar Series mocht in 2021 een nieuwe kampioen kronen. De titel bleef weliswaar binnen topteam Chip Ganassi Racing, maar topfavoriet en zesvoudig kampioen Scott Dixon – die zijn titel verdedigde – moest genoegen nemen met de vierde plaats. Ook tweevoudig kampioen Josef Newgarden greep naast de titel, want die ging naar Alex Palou. De 24-jarige Spanjaard werkte pas zijn tweede seizoen af in de IndyCar en maakte voorafgaand aan het seizoen 2021 de overstap van Dale Coyne Racing naar Ganassi. Hij pakte drie overwinningen en in totaal zeven podiumplaatsen. Die consistentie bracht Palou uiteindelijk de titel.

In 2021 leken meer jonge coureurs zich nadrukkelijk van voren te laten zien. Naast Palou eindigden ook talenten Pato O’Ward en Colton Herta in de top-vijf van het kampioenschap. Rinus van Kalmthout eindigde in de titelstrijd op P12, maar wist net als de drie eerder genoemde coureurs wél een race te winnen. Dat deed de Nederlander van Ed Carpenter Racing op de road course van Indianapolis in wat een uitstekende eerste seizoenshelft was. De tweede helft van het seizoen begon voor Van Kalmthout – in de Verenigde Staten bekend als VeeKay – met een gemiste race vanwege een gebroken sleutelbeen, waarna hij de rest van het seizoen niet meer de vorm van de eerste seizoenshelft had.

Tekst gaat verder onder de foto

Rinus van Kalmthout mocht op Indianapolis voor het eerst plaatsnemen in Winners' Circle Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images

De jongere generatie leek in 2021 dus echt zijn naam te vestigen in de IndyCar en het wordt interessant om te zien of zij die trend vast kunnen houden in 2022. Palou, O’Ward, Herta en Van Kalmthout zijn terug om opnieuw een gooi naar overwinningen en misschien wel de titel te doen. Dat doen ze in het laatste jaar dat de IndyCar met de huidige krachtbronnen rijdt. De 2.2 liter V6-twinturbomotoren worden aan het eind van het seizoen namelijk afgelost door de eerste hybride krachtbron in de Amerikaanse klasse. De basis wordt dan een 2.4 liter V6-twinturbomotor, aangevuld met een KERS-systeem. Het vermogen moet daarmee stijgen tot zo’n 900 pk.

De nieuwe motor moet de interesse in IndyCar verder gaan vergroten, maar qua teams en coureurs zit dat in ieder geval wel snor. Het kampioenschap heeft inmiddels al enkele jaren een groeiend startveld en dat beeld zien we in 2022 opnieuw terug. Op de huidige inschrijflijst staan 26 fulltime inschrijvingen en daarnaast zijn er inmiddels al zes bevestigde extra inschrijvingen voor de Indy 500. Met de interesse in de IndyCar zit het dus wel goed.

F1-junioren wagen stap naar Verenigde Staten

Afgelopen seizoen werd Scott McLaughlin gekroond tot de beste debutant van het jaar. De Penske-coureur stond in zijn eerste IndyCar-seizoen één keer op het podium en eindigde nipt voor Romain Grosjean, die drie podiumplaatsen behaalde maar ook drie races op ovals miste. In 2022 lijkt de strijd om de titel Rookie of the Year alleen nog maar spannender te worden, want er verschijnen maar liefst zes debutanten aan de start van het seizoen. Vijf van hen werken een volledig programma af, terwijl de zesde alleen de races op ovals overslaat.

Laatstgenoemde is tevens de enige dame die in 2022 vrijwel alle IndyCar-races rijdt: dat is Tatiana Calderon. De Colombiaanse reed de afgelopen twee jaar in de Japanse Super Formula en maakt in 2022 de stap naar de Verenigde Staten – waarmee ze hetzelfde pad bewandelt als regerend kampioen Palou deed in 2020. Calderon stapt dit seizoen in bij A.J. Foyt Racing, waar ze in Kyle Kirkwood een mede-debutant heeft als teamgenoot. De Amerikaan werd vorig jaar kampioen in de Indy Lights en maakt zodoende de laatste stap naar het hoogste niveau in de Verenigde Staten.

Tekst gaat verder onder de foto

Rookie Callum Ilott mocht vorig jaar al drie races instappen bij Juncos Hollinger Foto: Jake Galstad / Motorsport Images

Nadat er in 2021 geen enkele coureur uit de Indy Lights promoveerde, zijn dat er dit jaar maar liefst drie. Naast kampioen Kirkwood waagt ook runner-up David Malukas de sprong naar de IndyCar. De 20-jarige Amerikaan heeft roots in Litouwen en debuteert dit jaar in dienst van Dale Coyne Racing. Van het drietal gepromoveerde Indy Lights-rijders heeft Devlin DeFrancesco in potentie misschien wel het beste plekje veroverd, want de Canadees komt in zijn eerste seizoen uit voor Andretti Steinbrenner Autosport. De in Toronto geboren coureur werd in dienst van dezelfde renstal zesde in het laatste kampioenschap onder de IndyCar.

De laatste twee debutanten hebben juist een heel andere weg bewandeld richting de IndyCar, want zij behoorden tot en met 2021 nog tot een opleidingsprogramma van een Formule 1-team. Callum Ilott is officieel nog verbonden aan de Ferrari Driver Academy, maar heeft daar een 'tussenjaar' tijdens zijn debuutseizoen in dienst van Juncos Hollinger Racing. Voor Christian Lundgaard geldt dat hij geen onderdeel meer in van de Alpine Academy. De Deen stapt in bij Rahal Letterman Lanigan Racing, het team waarvoor hij een sterke indruk maakte toen hij vorig jaar al debuteerde op de road course van Indianapolis.

Palou verdedigt titel, wat kan VeeKay?

De komst van de zes debutanten gaat ten koste van enkele bekende, ervaren IndyCar-namen. Zo is viervoudig Champ Car-kampioen en voormalig F1-coureur Sebastien Bourdais er niet meer bij en dat geldt ook voor voormalig F1-rijder Max Chilton en de Canadees James Hinchcliffe. De vierde coureur die we in 2022 niet meer terugzien in de IndyCar, is Ryan Hunter-Reay. De Amerikaan werd in 2012 nog kampioen en won in 2014 de Indy 500, maar hij heeft zijn plek bij Andretti Autosport af moeten staan.

Zijn vervanger bij het team van Michael Andretti is Grosjean, die na een sterk debuutseizoen beloond is met een plek bij een topteam. Ook debutant DeFrancesco komt voor het team uit, terwijl Alexander Rossi en Colton Herta zijn aangebleven. Bij de andere topteams is sprake van meer stabiliteit: zo houdt Ganassi vast aan kampioen Palou, Dixon, Marcus Ericsson en Jimmie Johnson. Laatstgenoemde gaat dit jaar een heel seizoen afwerken, daar waar hij vorig jaar de ovals nog oversloeg. Arrow McLaren SP blijft intussen een team met twee auto’s, die gereserveerd blijven voor O’Ward en Felix Rosenqvist.

Tekst gaat verder onder de foto

Kan Pato O'Ward zich in 2022 opnieuw mengen in de strijd om de IndyCar-titel? Foto: Phillip Abbott / Motorsport Images

Team Penske gaat in 2022 verder met Newgarden, McLaughlin en veteraan Will Power, maar ziet het team dus inkrimpen van vier naar drie auto’s. Dat is te danken aan het vertrek van Simon Pagenaud, die in 2022 aan de slag gaat bij Meyer Shank Racing. Dat team zet in 2022 twee auto’s fulltime in en koppelt Pagenaud aan Helio Castroneves, de winnaar van de laatste Indy 500. Ook bij Rahal Letterman Lanigan is er een uitbreiding, in dit geval naar drie auto’s. Graham Rahal blijft aan en krijgt gezelschap van Christian Lundgaard en Jack Harvey, die vorig jaar nog voor Meyer Shank reed.

Bij RLL is in 2022 dus geen plek meer voor Takuma Sato, maar de tweevoudig Indy 500-winnaar heeft onderdak gevonden bij Dale Coyne Racing. Hij wordt daar de teamgenoot van rookie Malukas. A.J. Foyt Racing heeft naast debutanten Calderon en Kirkwood opnieuw een plekje vrijgemaakt voor Dalton Kellett, terwijl er bij Ed Carpenter Racing over de gehele linie consistentie is. Van Kalmthout komt voor het derde opeenvolgende jaar uit voor het team van Ed Carpenter en dat geldt ook voor Conor Daly. De Amerikaan heeft wel enige promotie gekregen, want hij werkt dit jaar het hele seizoen af. De afgelopen jaren moest hij de ovals nog laten schieten ten faveure van teambaas Ed Carpenter.

IndyCar-coureurs 2022

Team Motor Startnummer Coureur A.J. Foyt Racing Chevrolet 4 Dalton Kellett 11 Tatiana Calderon 14 Kyle Kirkwood Andretti Autosport Honda 26 Colton Herta 27 Alexander Rossi 28 Romain Grosjean 29 Devlin DeFrancesco Arrow McLaren SP Chevrolet 5 Pato O'Ward 7 Felix Rosenqvist Chip Ganassi Racing Honda 8 Marcus Ericsson 9 Scott Dixon 10 Alex Palou 48 Jimmie Johnson Dale Coyne Racing Honda 18 David Malukas 51 Takuma Sato Ed Carpenter Racing Chevrolet 20 Conor Daly 21 Rinus van Kalmthout Juncos Hollinger Racing Chevrolet 77 Callum Ilott Meyer Shank Racing Honda 06 Helio Castroneves 60 Simon Pagenaud Rahal Letterman Lanigan Honda 15 Graham Rahal 30 Christian Lundgaard 45 Jack Harvey Team Penske Chevrolet 2 Josef Newgarden 3 Scott McLaughlin 12 Will Power

Eerste buitenlandse avontuur sinds 2019

Nadat de IndyCar in 2020 alleen een ingekorte en flink aangepaste kalender kon afwerken, was er in 2021 alweer meer mogelijk voor het kampioenschap. Toch kon opnieuw niet de volledige kalender afgewerkt worden en moest er af en toe geschoven worden met races. Zodoende ziet de IndyCar-kalender van 2022 er opnieuw iets anders uit, al staan grotendeels dezelfde races weer op het programma. Een van de teruggekeerde races is die in Toronto. De afgelopen twee jaar stond het enige uitstapje buiten de Verenigde Staten wel op de oorspronkelijke kalender, maar beide keren gooide corona roet in het eten. Dit jaar keert de race in de grootste Canadese stad terug op het programma, evenals de dubbele ontmoeting op de oval van Iowa. Dat gaat ten koste van de tweede race in zowel Texas als Detroit.

De overige veranderingen op de kalender hebben uitsluitend betrekking op de data waarop ze verreden worden. St. Petersburg keert terug als openingsrace van het seizoen, nadat Barber Motorsports Park die eer vorig jaar kreeg. Long Beach was vorig jaar de seizoensafsluiter, maar heeft nu weer een plekje in april veroverd. De race in Californië is de derde op de kalender, gevolgd door Barber. Het hoogtepunt van het seizoen is traditiegetrouw de Indy 500, die dit jaar op 29 mei verreden wordt. Het slotstuk van het IndyCar-seizoen 2022 wordt verreden op Laguna Seca, waar op 11 september het seizoen wordt afgesloten.

Datum Race Circuit Type circuit 27 februari Grand Prix van St. Petersburg St. Petersburg Stratencircuit 20 maart Xpel 375 Texas Motor Speedway Oval 10 april Grand Prix van Long Beach Long Beach Stratencircuit 1 mei Grand Prix van Alabama Barber Motorsports Park Permanent circuit 14 mei GMR Grand Prix Indianapolis Motor Speedway Permanent circuit 29 mei Indianapolis 500 Indianapolis Motor Speedway Oval 5 juni Grand Prix van Detroit Belle Isle Stratencircuit 12 juni Grand Prix at Road America Road America Permanent circuit 3 juli Indy 200 at Mid-Ohio Mid-Ohio Permanent circuit 17 juli Indy Toronto Exhibition Place Stratencircuit 23 juli Hy-VeeDeals.com 250 Iowa Speedway Oval 24 juli Hy-Vee Salute to Farmers 300 30 juli n.n.b. Indianapolis Motor Speedway Permanent circuit 7 augustus Music City Grand Prix Nashville Stratencircuit 20 augustus Bommarito Automotive Group 500 World Wide Technology Raceway Oval 4 september Grand Prix van Portland Portland Permanent circuit 11 september Grand Prix van Monterey Laguna Seca Permanent circuit