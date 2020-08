Preview: Alles wat je moet weten over de 104de Indy 500

De Indy 500 wordt al sinds 1911 georganiseerd en staat stijf van de traditie. Maar ook aloude tradities zijn niet opgewassen tegen het coronavirus. De traditionele datum tijdens het Memorial Day weekend, eind mei, moest al snel wijken voor een datum in augustus. Stilaan werd ook duidelijk dat de editie 2020 niet zoals steeds een volksfeest met 300.000 mensen zou worden, het grootste sportevenement ter wereld.

Nee, zondagmiddag starten elf rijen van drie wagens aan hun race voor lege tribunes op Indianapolis Motor Speedway, waardoor het evenement heel wat van het cachet moet inboeten, maar als kroonjuweel en melkkoe van de IndyCar is het doorgaan van de wedstrijd van cruciaal belang voor het overleven van de sport.

Toeschouwers of niet, dat maakt een zege in 'The Greatest Spectacle in Racing' er niet minder prestigieus op. De twee constructeurs in de IndyCar, Chevrolet en Honda, hebben kosten noch moeite gespaard om die laatste extra paarden uit hun twin-turbo V6 te peuren voor de race over 200 ronden. Chevrolet heeft Team Penske als uithangbord, de grootmacht van Roger Penske, die sinds de voorbije winter ook eigenaar is van de IndyCar en het circuit. Penske won de voorbije twee edities met Will Power en Simon Pagenaud en heeft ook regerend IndyCar-kampioen Josef Newgarden en drievoudig winnaar Helio Castroneves in de rangen.

Of Penske en Chevrolet ook dit jaar zullen toeslaan is echter maar zeer de vraag, want zowel het team als de constructeur werden tijdens de trainingen en kwalificatie vakkundig weggezet door de Honda-teams. Bij Penske werd er echter vooral aandacht besteed aan de racesetup, al zullen de Penske-rijders heel wat werk voor de boeg hebben. Newgarden start nog als 13de, maar de andere drie toppers vertrekken als 22ste, 25ste en 28ste.

Uitkijken naar Rinus ‘VeeKay’

Meer zelfs, de beste Chevrolet-rijder was geen ervaren rot of ex-winnaar, maar de Nederlandse debutant Rinus van Kalmthout. De Hoofddorper verbaasde vriend en vijand door zich te kwalificeren voor de shootout voor de pole en pakte daarin de vierde tijd, zodat de 19-jarige Van Kalmthout, of VeeKay in Amerika, aan de binnenkant van de tweede rij mag vertrekken met de wagen van Ed Carpenter Racing.

Zie ook: Van Kalmthout blaakt van zelfvertrouwen voor Indy 500

De andere acht wagens in de Fast Nine zijn allemaal Honda’s met een ruime delegatie van Andretti Autosport. Marco Andretti, zoon van teambaas Michael Andretti en kleinzoon van ex-winnaar Mario Andretti, pakte voor het eerst sinds zijn debuut in 2006 de pole-position. Andretti deelt de eerste rij met ex-winnaars Scott Dixon (Ganassi) en Takuma Sato (Rahal Letterman Lanigan).

Het Andretti-team was de voorbije twee weken constant snel en heeft naast Andretti ook nog kleppers als Ryan Hunter-Reay, James Hinchcliffe en Alexander Rossi op de voorste rijen. Zij gaan als favoriet de race in, al wordt er ook flink rekening gehouden met vijfvoudig IndyCar-kampioen Dixon. De Nieuw-Zeelander is op zijn 40ste nog steeds de absolute referentie in de IndyCar, maar won de grootste race slechts een keer in 2008. Dixon is als ruime leider in de stand goed geplaatst om zijn zesde IndyCar-titel te veroveren, maar het is vooral een tweede triomf in Indianapolis die de kroon pas echt op het werk zou zetten.

Fernando Alonso is ook weer van de partij. Hij waagt met Arrow McLaren SP zijn derde poging om de Indy 500 te winnen en zo zijn Triple Crown te vervolledigen. Na een crash tijdens de training start de tweevoudige wereldkampioen Formule 1 op de 26ste plek.

Waar moeten we op letten?

Met een gemiddelde snelheid ver boven de 200 mijl of 320 kilometer per uur is de Indianapolis de ultieme snelheidstest, maar vergis je niet. De wedstrijd is lang en strategisch. De start wordt gegeven om 14.30 uur ’s middags, op het heetste moment van de dag. De finishvlag valt zo’n kleine vier uur later, diep in de namiddag. Het is voor de teams dus van levensbelang om de wagen steeds fine te tunen aan de veranderende weersomstandigheden. Op een oval zijn de verschillen bijzonder klein en dus kan een lagere temperatuur van een winnende wagen een ’sitting duck’ maken. Een stint op Indianapolis is ongeveer dertig ronden onder groene vlag, dus de teams hebben minstens zes pitstops de kans om aan de vleugels te sleutelen. De rijders kunnen in de cockpit ook voortdurend hun ophanging bijstellen om de wagen beter bestuurbaar te maken.

Vooraan starten is dus één ding, maar wie maakt onderweg de beste keuzes qua afstelling en kan vlekkeloze pitstops afwerken? Het is de uitvoering die het verschil zal maken en daarom wordt de Indy 500 vaak gewonnen door een rijder en race-engineer met ervaring. De laatste rookie als winnaar was Rossi in 2016, die dankzij een gewaagde brandstofstrategie met een lege tank over de finish kwam gebold.

De wedstrijd wordt bij crashes of brokstukken steevast onderbroken voor een full course yellow, wat teams de gelegenheid geeft om zonder veel tijdverlies een pitstop te komen maken. De daaropvolgende herstarts zijn steeds bijzonder spectaculair, want zij bieden de beste kans om in te halen. Door de vuile lucht bij het volgen van andere wagens is inhalen namelijk geen sinecure. Het is vooral de bandenslijtage die rijders de kans zal geven om een voorganger in te halen. Verwacht geen parade zoals de Formule 1, maar ook geen geduw en getrek zoals in de NASCAR.

Vanaf dit seizoen zijn alle wagens uitgerust met het door Red Bull Advanced Technologies uitgeruste aeroscreen, dat rijders moet beveiligen tegen rondvliegende brokstukken.

De Indy 500 in cijfers

6 pitstops is het minimum

8 voormalige winnaars staan aan de start, het hoogste aantal sinds 1992

19 is de leeftijd van de jongste deelnemer, Rinus van Kalmthout

29 kilogram is het gewicht van het nieuwe aeroscreen

33 deelnemers staan aan de start, een traditioneel aantal

200 ronden van 2,5 mijl of 4 kilometer moeten worden afgelegd

371 kilometer per uur, de gemiddelde snelheid van de polesitter

Startgrid Indianapolis 500 2020 (11 rijen van 3)