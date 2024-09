Prema kiest voor oude bekende bij start IndyCar-avontuur in 2025

Volgend seizoen staat er een nieuw team op de IndyCar-grid. Het bekende Prema stapt in de Amerikaanse klasse en gaat met twee coureurs deelnemen. De eerste van de twee is een bekende uit de serie, namelijk Callum Ilott. De 25-jarige Brit heeft al eerder in de IndyCar gereden en keert zodoende terug in de klasse. In 38 races verdeeld over tweeënhalf seizoen noteerde hij twee vijfde plaatsen als het beste resultaat.

Ilott is geen onbekende voor Prema. In 2017 werkte de coureur ook al voor het team, destijds in de Europese Formule 3. Dat jaar werd hij vierde in het kampioenschap, met zes zeges en elf podiumplaatsen. Teambaas Rene Rosin is trotst dat hij Ilott kan aankondigen als de eerste IndyCar-rijder. "We zijn absoluut blij om Callum weer te mogen verwelkomen in dit nieuwe hoofdstuk voor ons team", begint de Italiaan. "We hadden een goede tijd toen we met hem in de Formule 3 werkten en sindsdien hebben we hem scherp in de gaten gehouden. Hij liet in het verleden zien goed bij ons te passen en ik heb het idee dat hij hier komt met het gevoel dat hij nooit is weggeweest. Hij heeft overal laten zien bijzonder snel te zijn en dat hij veel skills heeft. Samen met zijn IndyCar-ervaring is dat een onbetaalbare toevoeging voor ons team. We hebben nu de kans om weer met hem samen te werken en daar willen we het maximale uit halen."

Ilott keert zoals eerder gezegd terug in de IndyCar. In 2022 en 2023 werkte hij volledige seizoenen af, om afgelopen seizoen een paar races bij Arrow McLaren in te vallen. Dat hij nu weer een fulltime-zitje te pakken heeft, voelt goed. "Dit is een geweldige kans om IndyCar samen met Prema te beleven. Dat is echt een geweldige kans", jubelt de voormalig vice-kampioen in de Formule 2. "Ik hou van dit soort races, ik hou van deze auto's en ik hou van dit team. Het is geweldig om ergens terug te keren bij wat ze in Italië een gezin noemen. Het gaat speciaal zijn om hier iets op te bouwen, maar het wordt ook hard werken. Ik ben blij om bij dit team te komen en we gaan zien waar we samen toe in staat zijn."

Prema heeft al bekendgemaakt dat ze met startnummers 83 en 90 aan de start verschijnen, maar welke Ilott krijgt is nog niet bekend. Ook wie Prema op de korrel heeft als teamgenoot van Ilott is nog niet bekend.