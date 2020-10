Power wint tweede Harvest GP-race Indianapolis, P17 voor VeeKay

Polesitter Power had een sterke start en liet zich bij de eerste bocht niet in de luren leggen door de achteropkomende Herta die bij bocht 1 even zijn wielen blokkeerde, de kans voor Rossi om op te rukken naar de tweede plaats. In zijn eerste stint liep Power niet al te ver weg van het veld, vooral om brandstof te sparen. In de 27ste ronde kwam hij voor het eerst naar binnen voor nieuw rubber, direct gevolgd door Rossi en Herta.

Het trio vooraan bleef elkaar ook na de eerste ronde van pitstops in evenwicht houden en in de 52ste ronde plaatste Power zijn tweede bandenwissel. Hij stapte over naar de harde compound terwijl Rossi en Herta direct achter hem naar de zachtere band wisselden. Het leverde aan het einde van de race nog een interessante strijd op, waarbij Herta in bocht 1 Rossi voorbij stak en op zijn snellere rubber nog even aandrong bij Power. Die maakte echter slim gebruik van zijn push-to-pass om te verdedigen en werd uiteindelijk als eerste afgevlagd.

Niet de dag van Veekay

VeeKay reed in tegenstelling tot vrijdag een vrij anonieme race. De Nederlander pakte tijdens race 1 met een derde plaats zijn eerste IndyCar-podium, maar kon in race 2 geen potten breken. Hij was de race vanaf de veertiende plaats gestart en eindigde uiteindelijk op de zeventiende stek.

Titelstrijd blijft open

Josef Newgarden hield de spanning in de titelstrijd levend. De Amerikaanse nummer twee van het kampioenschap had vrijdag race 1 gewonnen en finishte zaterdag als vierde, terwijl klassementsleider Scott Dixon wederom een slechte dag had. De bodemplaat van zijn auto raakte bij een touche beschadigd en de Nieuw-Zeelander moest uiteindelijk genoegen nemen met een achtste plaats waardoor Newgarden opnieuw inliep. Met nog één race te gaan heeft Dixon nu nog maar een voorsprong van 32 punten op zijn naaste belager. Die laatste race is op 24 oktober in St. Petersburg.

Uitslag Harvest GP Race 2 - Indianapolis Motor Speedway