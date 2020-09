Power domineert op Mid-Ohio, Van Kalmthout achtste

Power domineerde vanaf de start, hoewel zijn teamgenoot Newgarden gedurende de wedstrijd constant de druk op de ketel hield. Power ging 66 van de 75 ronden aan de leiding en had aan het eind van de race een marge van iets meer dan zeven seconden op zijn tegenstrever. Hoewel de race onder goede omstandigheden begon, dreigde het in de slotfase nog te gaan regenen. Power wilde niets aan het toeval overlaten en probeerde de wedstrijd zo snel mogelijk naar zijn hand te zetten.

Dat lukte met verve. Josef Newgarden, de kampioen van een jaar geleden, probeerde gedurende de race wel aan te vallen maar hij kwam net tekort. In de slotfase moest de Amerikaan nog afrekenen met Alexander Rossi, die namens Andretti Autosport ook sterk voor de dag kwam. Rossi probeerde gedurende de race met een alternatieve strategie op te schuiven, maar dat bracht hem weinig. Bij de eerste reeks pitstops reed Rossi vijf ronden langer door en probeerde hij de overcut, waarmee hij van de vijfde naar de vierde plaats schoof. Bij de volgende pitstops in ronde 46 kwam Rossi juist vroeger binnen en wilde hij een undercut proberen om nog meer winst te boeken. Deze keer wist hij weer een plekje te winnen en zo kwam hij op de derde plaats terecht.

In de slotfase van de wedstrijd moest hij Graham Rahal wel van het lijf houden, die voerde de druk in de slotfase nog behoorlijk op. Voor Rossi was het z’n tweede podiumfinish van het seizoen. Achter Rahal eindigde Ryan Hunter-Reay op de vijfde plaats.

Voor Rinus van Kalmthout was het andermaal een goede race, al liet het resultaat nog te wensen over. Van Kalmthout had zich als negende gekwalificeerd en had daarmee een goede uitgangspositie voor de race. Met de start op de hardere compound van de Firestone-banden was VeeKay echter minder gelukkig. In de openingsfase van de race beleefde hij een moment met Simon Pagenaud, die daardoor spinde. Uiteindelijk viel Van Kalmthout terug tot de dertiende plek toen hij voor het eerst in de pits moest komen.

De tweede stint op het schitterende Mid-Ohio verliep beter voor de Nederlander die afgelopen vrijdag zijn twintigste verjaardag vierde. Op de zachte band manoeuvreerde hij zich handig langs drie van zijn concurrenten. Ook in de slotfase van de race toonde VeeKay aan dat er rekening met hem gehouden moet worden. Hij passeerde achterblijver Dalton Kellett, maar verschalkte op hetzelfde moment ook Colton Herta. Uiteindelijk eindigde Van Kalmthout op de achtste plaats in de wedstrijd, hoewel hij in de slotfase van de race in rap tempo inliep op Jack Harvey.

“Het was een goede race. In het begin had ik moeite met het langzamere verkeer, maar toen ik dat eenmaal had uitgevogeld ging het heel aardig”, zei Van Kalmthout, die in het rookiekampioenschap opnieuw is uitgelopen. “Het was zeker geen perfecte race, maar ik ben blij met de snelheid die we hebben laten zien. Ik denk dat we het morgen in de kwalificatie nog beter kunnen doen en dat zou de race ook makkelijker moeten maken.”

Zondag mogen de IndyCar-coureurs weer aantreden op Mid-Ohio. In de Nederlandse middag wordt de kwalificatie verreden wanneer de wedstrijd, opnieuw over 75 ronden, om 19.15 uur Nederlandse tijd begint.

Rinus VeeKay, Ed Carpenter Racing Chevrolet

Uitslag IndyCar Mid-Ohio - Race 1