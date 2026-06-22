“Power zijn Power” zegt Rahal na het incident op het podium in de laatste ronde op Road America

Een meesterlijke strategische inhaalactie vanaf de achterkant van de startopstelling eindigde voor Graham Rahal tijdens de XPEL Grand Prix op Road America in een hartverscheurende ontknoping in de laatste ronde, op slechts twee bochten van de finish.

De 37-jarige coureur uit Ohio streed in de laatste ronde op het 4,014 mijl lange circuit met 14 bochten om een zwaarbevochten podiumplaats, toen een botsing met Will Power van Andretti Global ervoor zorgde dat hij tegen de muur crashte, op slechts twee bochten van de geblokte vlag.

Rahal, die in de #15 Honda van Rahal Letterman Lanigan Racing reed, begon de dag in een lastige positie na een 20e startplaats in de kwalificatie. Dankzij vlot pitwerk en goed uitgevoerde strategische beslissingen van zijn team wist Rahal zich echter door een race van 55 ronden met vijf caution-fasen te manoeuvreren. Hij baande zich systematisch een weg naar voren en wist zich uiteindelijk op de derde plaats te nestelen, vlak voor een dramatische sprint van één ronde naar de finish.

Helaas verdween Rahals kans op wat zijn vierde podiumplaats in de afgelopen zeven races zou zijn geweest in bocht 12. Terwijl hij zijn positie verdedigde, raakte Power de achterkant van de Honda met nummer 15, waardoor Rahal tegen de muur werd geslingerd. Terwijl Rahals race slechts twee bochten voor de finish in de vangrails eindigde, kwam Power ongeschonden uit de aanrijding en claimde hij de laatste plek op het podium.

Na afloop van de race prees een gefrustreerde Rahal de inzet van zijn team, maar nam hij geen blad voor de mond over het incident.

“Onze positie was weer volledig te danken aan de pitcrew en het team,” zei Rahal. “De jongens hebben geweldig werk geleverd in de pits. Mijn laatste in-lap was echt een goede in-lap en dat hielp ons om wat voorsprong op te bouwen op veel coureurs, zoals Power, (Alexander) Rossi en die jongens. Maar die gele vlag aan het einde had ik echt niet nodig, want onze auto’s komen bij herstarts niet goed op gang en zeker niet als we uit de pits komen.

“Dus met Power heb ik zo’n zes of zeven ronden lang gevochten terwijl hij dichterbij kwam, voordat de auto wat meer tot leven kwam en we weer wat afstand konden nemen. Dus die gele vlag met nog twee ronden te gaan, had ik echt niet nodig, dat is zeker.

“Al met al is het wat het is. Het was gewoon Power die Power was. Ik had het volste recht om aan het einde van de remzone naar rechts uit te wijken. Mensen kunnen zeggen dat ik weer naar links ging, maar hij reed tegen de achterkant van mijn auto aan; hij reed niet eens naast me.

“Het is frustrerend dat we niet het resultaat hebben kunnen behalen dat we volgens mij verdienden, want Brian (Barnhart; strateeg) heeft het geweldig gedaan en Yves (Touron; race-ingenieur) heeft fantastisch werk geleverd met de wijziging die ze hebben doorgevoerd. Ons racetempo was aanzienlijk beter dan we hadden verwacht, denk ik. En dat we het niet tot een goed einde konden brengen en het resultaat niet konden behalen, was behoorlijk frustrerend.”