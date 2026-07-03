Regel inzake pitstraf aangepast in aanloop naar IndyCar-race Mid-Ohio

IndyCar en IndyCar Officiating hebben een update van het reglement uitgegeven die dit weekend op Mid-Ohio Sports Car Course van kracht wordt.

De aanpassing verandert de handhaving van beperkingen in de pitlane, zodat teams die door een tactische noodsituatie gedwongen worden een gesloten pitlane in te rijden niet zo zwaar worden bestraft als coureurs die worden bestraft voor wangedrag op de baan.

Voor de duidelijkheid over hoe de regel nu werkt, staan hieronder beide verbonden regels uit het officiële IndyCar-reglement:

Regel 9.2.2.7 (zoals bijgewerkt): Tijdens een race mag een auto waarvoor tijdens een Full Course Yellow Condition of Yellow Condition een black-flag penalty of een on-track repositioning penalty overeenkomstig Rule 9.2.2.4. is aangekondigd, niet pitten totdat hij na een Green Condition de start/finishlijn is gepasseerd, tenzij goedgekeurd door IndyCar. Deze regel komt bovenop Rule 7.2.3.4 en beperkt die niet. Deze regel is niet van toepassing op auto’s die uitsluitend overeenkomstig Rule 7.1.3.3.4.4 zijn bestraft.

Regel 7.1.3.3.4.4 (Emergency Service): [Heeft betrekking op auto’s die uit absolute noodzaak een gesloten pitlane inrijden voor emergency service - zoals een snelle splash brandstof om te voorkomen dat ze op de baan zonder brandstof komen te staan - wat resulteert in een on-track repositioning penalty om achteraan het veld te herstarten.]

De uitleg: wat verandert er?

De update verandert specifiek hoe deze twee regels tijdens een neutralisatieperiode op elkaar inwerken:

Vóór de update werd elke auto die tijdens een yellow een on-track repositioning penalty kreeg, volledig buitengesloten van de pitlane. Zelfs als je alleen een gesloten pitlane inreed om te voorkomen dat je auto zonder brandstof kwam te staan (Rule 7.1.3.3.4.4), verbood Rule 9.2.2.7 je om opnieuw te pitten totdat de race weer op groen ging. Dit gooide noodsituaties op één hoop met sportieve overtredingen zoals te hard rijden in de pitlane of vermijdbaar contact.

Met de update worden auto’s die uitsluitend zijn bestraft voor het uitvoeren van emergency service nog steeds naar de achterkant van het veld gestuurd voor de herstart. Ze zijn nu echter officieel uitgezonderd van de pit lock-out. Zodra de pits voor de rest van het veld worden geopend, mogen deze emergency-service-auto’s nu zo vaak pitten als ze willen voordat de groene vlag valt. Coureurs die zijn bestraft voor daadwerkelijk sportief wangedrag, zoals te hard rijden in de pitlane of het veroorzaken van vermijdbaar contact, mogen nog steeds niet pitten totdat ze onder groen de start/finishlijn passeren.

IndyCar-officials verklaarden dat de update is herschreven om de oorspronkelijke geest van de regel beter weer te geven en ervoor te zorgen dat een tactische noodsituatie tijdens een ongelukkig getimede yellow de race van een team niet volledig ruïneert, zodat de algehele competitie zo eerlijk mogelijk blijft.