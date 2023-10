Haas F1-reserve Fittipaldi maakt overstap naar IndyCar in 2024

De 27-jarige Fittipaldi, momenteel test- en reservecoureur bij het Haas F1 Team, neemt plaats in de #30 van RLL. Het is voor de kleinzoon van tweevoudig Indy 500-winnaar Emerson Fittipaldi geen debuut in de Amerikaanse raceklasse, maar wel zijn eerste volledige jaar in het kampioenschap. In 2018 en 2021 reed hij al negen races voor Dale Coyne Racing.

“Ik ben extreem trots en vereerd dat ik me bij Rahal Letterman Lanigan Racing mag voegen”, zegt Pietro. “Met de ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan in F1 en andere raceklassen, kijk ik uit naar de uitdaging van de IndyCar. Dit is een van de meest competitieve en veelzijdige raceklassen ter wereld. Ik kan niet wachten.”

Bobby Rahal, mede-eigenaar van RLL, voegt toe: “Ik ben erg blij dat we Pietro in de #30 hebben zitten. Hij heeft eerder al ervaring opgedaan in IndyCar met Dale Coyne Racing en kwalificeerde zich op indrukwekkende wijze als dertiende op Indianapolis in 2021. Ik heb hem daar ontmoet. Hij heeft sindsdien hard gewerkt om reservecoureur van het Haas F1-team te worden. Na onze gesprekken was ik onder de indruk van zijn volwassenheid en ervaring. Dat neemt hij mee naar ons programma. Ik kijk ernaar uit om te zien wat hij kan doen in een volledig seizoen in de IndyCar in 2024.”