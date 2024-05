Penske schorst personeel voor twee IndyCar-races na St. Pete-schandaal

Het gaat daarbij om Tim Cindric - de rechterhand van teambaas en IndyCar-eigenaar Roger Penske - die verantwoordelijk is voor alle raceoperaties van Penske, samen met directeur Ron Ruzewski. Ook de race-engineer van Josef Newgarden, Luke Mason, en data-engineer Robbie Atkinson zijn voor de komende twee races geschorst. Dat betekent dat zij niet aanwezig zullen zijn tijdens de IndyCar-race op de road course van Indianapolis Motors Speedway en de Indy 500.

De ingreep volgt na een intern onderzoek van Team Penske naar aanleiding van de diskwalificaties na afloop van de Grand Prix van St. Petersburg. Racewinnaar Newgarden en Scott McLaughlin werden uit de uitslag geschrapt terwijl Will Power tien punten in mindering kreeg omdat zij bij de starts en de herstarts al de push-to-passknop konden gebruiken - wat tegen de regels indruist. Wat volgde was veel kritiek van de concurrentie, maar nu volgt dus een antwoord van Roger Penske. "Ik erken de omvang van wat er is gebeurd en de impact die het nog steeds heeft op de sport waaraan ik zoveel decennia heb gewijd", zegt Penske. "Iedereen bij Team Penske en onze fans en zakenpartners moeten weten dat ik me verontschuldig voor de fouten die zijn gemaakt en dat ik ze ten zeerste betreur."

Na de diskwalificaties werd getwijfeld aan de integriteit van Team Penske. De overtreding werd pas in de Grand Prix van Long Beach geconstateerd, waardoor de straffen 45 dagen na de race in Florida pas uitgedeeld werden. "Naar aanleiding van de straffen voor Team Penske en de coureurs na Long Beach, heeft Team Penske een intern onderzoek afgerond", laat het team in een verklaring weten. "Na een volledige en uitgebreide analyse van de informatie heeft Team Penske vastgesteld dat er aanzienlijke tekortkomingen waren in onze processen en interne communicatie. Als gevolg hiervan zullen Luke Mason en Robbie Atkinson geschorst worden bij Team Penske voor de komende twee IndyCar-races, inclusief de Indianapolis 500. Daarnaast wordt Ron Ruzewski ook geschorst voor deze twee races, evenals Tim Cindric, die verantwoordelijk is voor alle activiteiten van Team Penske."

Newgarden legde uit dat hij pas in de warm-up voor Long Beach te horen kreeg over de softwarefout, die het mogelijk maakte om de push-to-pass te gebruiken bij de starts en herstarts. "Het gekste is nog dat ik toen zelfs nog dacht dat we de push-to-pass mochten inzetten bij de herstart", zei de Amerikaan. "Ik dacht dat het in Long Beach ook mocht, ik probeerde daar zelfs hetzelfde nog. Ik riep nog over de radio dat de overtake-knop het niet deed." Andretti-coureur Colton Herta wilde niks weten van de uitleg van Newgarden en Team Penske. "Ik kan niet geloven dat iemand het vervelend vond dat diegene vijftig pk meer had. De excuses die zij aanbieden zijn volgens mij bullshit."