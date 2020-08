Management IndyCar "blij" met terugkeer Alonso op de Brickyard

Alonso doet komende zondag voor de derde keer mee aan het oudste Amerikaanse autosportevenement. De Spanjaard rijdt in de Arrow McLaren SP-Chevrolet en start vanaf de 26ste plaats. Hij bevindt zich achter in het startveld in goed gezelschap want ook Will Power, Simon Pagenaud en Helio Castroneves wisten zich niet in de top twintig te kwalificeren. Bemoedigend voor Alonso is dat hij voor zijn crash vorige week donderdag top tien-snelheden reed.

Alonso deed dus al twee keer eerder mee aan de Indianapolis 500, maar stond slechts één keer echt aan de start. In 2017 werd hij als 24ste geklasseerd en in 2019 wist hij zich niet te plaatsen. Ondanks die magere resultaten is alleen al zijn aanwezigheid een impuls voor ‘The Greatest Spectacle in Racing’, aldus Frye: “Alonso is duidelijk een geweldige autocoureur. We hebben hem de laatste twee, drie jaar leren kennen. Het is geen verrassing dat hij zo snel weer op snelheid is. Hij is één van de beste coureurs aller tijden. We zijn blij dat ‘ie er is. Ik weet niet of je van zo’n vent kunt zeggen dat hij de verwachtingen overstijgt want die zijn al vrij hoog.”

“Ik heb het idee dat onze fans een beetje verliefd zijn geworden op Fernando – ze zagen direct zijn talent toen hij hier voor het eerst kwam. Hoe hij de Indianapolis 500 omarmde heeft indruk gemaakt, ook de manier waarop hij beschikbaar was voor Zoom-chats en andere fangerelateerde zaken”, voegt Boles toe. “Het feit dat hij hier heen kwam en het in zijn hart sloot, doet de fans hopen op een goed eindresultaat. Zoals Jay [Frye] al zei, hij is één van de beste coureurs ooit. Het is niet verbazend dat hij zo competitief is. We zijn blij hem hier te hebben en ik weet dat de coureurs het gaaf vinden dat hij in de paddock is. Het was geweldig om met hem op te trekken de afgelopen dagen.”

Miles vervolgt. “Ik heb hem een beetje leren kennen de afgelopen dagen. Ik bewonder hem zeer. Hij is één van de beste coureurs aller tijden, één van de beroemdste sportpersoonlijkheden ter wereld. Maar hij is geen prima donna. Hij staat met beide benen op de grond en eist geen aandacht op. Hij vraagt niet om een speciale behandeling. Ik vind hem een echte professional en het was prettig hem te leren kennen. We zijn blij dat we hem hier hebben."