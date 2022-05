O'Ward verschalkt Van Kalmthout voor IndyCar-zege in Alabama

Zaterdag verzekerde Rinus van Kalmthout zich van de tweede pole-position uit zijn IndyCar-carrière en dus mocht hij de vierde race van het seizoen 2022 vanaf de beste startpositie aanvangen. Hij kreeg dus de taak om de rollende start op Barber Motorsports Park aan te voeren en dat moest hij zelfs twee keer doen. Bij de eerste poging was de wedstrijdleiding namelijk niet tevreden over de formatie waarmee de coureurs aan de race wilden beginnen.

Daarna bracht Van Kalmthout het veld bij het ingaan van de tweede ronde alsnog op gang en daarbij behield hij eenvoudig de leiding, voor Patricio O'Ward en de van positie gewisselde Scott McLaughlin en Alex Palou. De coureur van Ed Carpenter Racing wist al snel de controle over de race in handen te nemen door na tien ronden een gaatje van anderhalve seconde te slaan richting zijn achtervolger van Arrow McLaren SP. In diezelfde ronde trapte Marcus Ericsson de eerste ronde met pitstops af, waarmee hij koos voor de alternatieve driestopper. Ook Josef Newgarden, Romain Grosjean en Colton Herta kozen voor deze alternatieve strategie.

Van Kalmthout heerst tot tweede serie pitstops

Vooraan bleef Van Kalmthout het tempo bepalen en na 17 ronden had hij een gat van drie seconden opgebouwd richting O'Ward, die het gaatje daarna weer ietwat wist te dichten tot twee tellen. De Nederlandse leider zou deze voorsprong daarna weten te consolideren tot de McLaren SP-coureur in ronde 29 zijn eerste pitstop maakte. Een ronde later volgde Van Kalmthout dat voorbeeld en ten opzichte van O'Ward zou hij positie houden. Wel kwam het hele gezelschap achter de al vroeg gestopte Newgarden en Herta terecht. Veel voordeel zouden zij echter niet hebben door hun afwijkende strategie, want in ronde 33 zorgde Callum Ilott voor de eerste en enige neutralisatie door in bocht 8 van de baan te gaan, te spinnen en in het grind te eindigen. De coureurs met een alternatieve strategie kwamen zodoende meteen maar binnen voor hun tweede pitstop.

Van Kalmthout voerde het veld dus ook bij de herstart aan en die verliep uitstekend, want hij sloeg meteen weer een gat van anderhalve seconde naar O'Ward. In ronde 45 was die voorsprong alweer opgelopen naar 2,5 seconden, waarna de Mexicaan op P2 weer wat van de achterstand wist af te schaven. In het vervolg van de tweede stint zou Van Kalmthout de voorsprong van zo'n anderhalve seconde te consolideren, tot vanaf ronde 60 de tweede ronde pitstops zou beginnen. Een ronde later kwam VeeKay achter achterblijver Johnson te rijden en besloot hij meteen maar om de pits te bezoeken. Ook O'Ward deed dat en bij het inrijden van de pits wist hij het gat grotendeels te dichten. De pitcrew van Ed Carpenter Racing wist de strijd in de pits te winnen, maar drie bochten na het uitrijden van de pits moest Van Kalmthout toezien hoe O'Ward hem buitenom inhaalde.

O'Ward trekt hem over de streep, Herta in de fout

De kans op de overwinning verdween twee ronden later definitief voor Van Kalmthout, toen Palou na zijn tweede pitstop voor hem terugkeerde op het asfalt. De regerend kampioen van Chip Ganassi Racing reed weliswaar nog op koude banden, maar desondanks lukte het de Nederlander op P3 niet om de aanval in te zetten. Scott Dixon had zich intussen opgewerkt naar de vierde stek, maar moest langzaamaan gaan verdedigen ten opzichte van de als negentiende gestarte Will Power. De Penske-coureur zette in ronde 76 van heel ver, maar met succes een aanval in op de zesvoudig kampioen, waarna Herta precies hetzelfde probeerde bij McLaughlin. Vooral voor de Andretti Autosport-coureur eindigde dat in tranen, want hij viel door het voorval terug van P7 naar P10.

Vooraan probeerde Palou het gat met O'Ward nog uit alle macht te dichten in de laatste fase van de negentig ronden tellende race, maar minder dan één seconde werd de marge niet. O'Ward verzekerde zich op Barber Motorsports Park dus van zijn eerste zege van het IndyCar-seizoen en de derde van zijn carrière. Regerend kampioen Palou moet genoegen nemen met de tweede stek, maar is met dat resultaat wel de nieuwe leider in de titelstrijd. Van Kalmthout moest in de slotfase nog even oppassen met Power, maar zou voor de Australiër als derde over de finish komen en zijn eerste podiumplaats sinds Detroit vorig jaar pakken. Daarachter legde Dixon beslag op de vijfde stek, terwijl McLaughlin zesde werd. Grosjean ging in de slotfase met het nodige duwwerk voorbij aan Graham Rahal in de strijd om P7, terwijl Alexander Rossi en Herta de top-tien completeerden.

Over dertien dagen staat de eerstvolgende race van het IndyCar-seizoen 2022 plaats. De coureurs gaan dan op zaterdag op de road course van Indianapolis de strijd met elkaar aan, waarna zij op dinsdag 17 mei beginnen aan de voorbereidingen op de Indy 500, die op 29 mei wordt verreden.