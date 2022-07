O’Ward pakt pole-position in Mid-Ohio, Van Kalmthout op P11

Patricio O’Ward was in de ‘Fast Six’, het laatste deel van de IndyCar-kwalificatie, de eerste coureur die een serieuze tijd op de klokken bracht. Dat was een 1.07.0852. Daar kwam de concurrentie niet aan, maar in zijn volgende run liet de Mexicaan met een 1.06.7054 zien dat het weldegelijk nog harder kon.

Dat was voldoende voor O’Ward om de pole-position voor de Honda Indy 200 at Mid-Ohio te pakken. Scott McLaughlin kwalificeerde zich met een achterstand van 0,1328 seconde als tweede. Colton Herta en Felix Rosenqvist delen de tweede startrij, rij drie is voor Scott Dixon en Simon Pagenaud.

Klassementsleider Marcus Ericsson kwam niet door de eerste schifting. De Zweed klokte in zijn groep de zevende tijd - de top-zes plaatste zich voor het tweede segment - en start als dertiende. Ericsson bezet de zevende startrij samen met titelconcurrent Josef Newgarden, de nummer drie in het klassement. Will Power, tweede in de tussenstand om de IndyCar-titel, moet vanaf P21 komen.

Rinus van Kalmthout kwam in de groepsfase sterk voor de dag. De Nederlander noteerde in Groep 1 achter McLaughlin de tweede tijd, waarmee hij zich zonder problemen plaatste voor Q2. In dat kwalificatiedeel eindigde Van Kalmthout als elfde. Zijn tijd van 1.06.9843 was 0,1888 seconde te langzaam voor een plek in de Fast Six.

De IndyCar-race op Mid-Ohio begint zondag om 18.45 uur Nederlandse tijd.