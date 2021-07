O'Ward bepaalt tempo tijdens IndyCar-test op Portland

Volgende week rijdt de IndyCar voor het eerst in vijf weken weer een race. De coureurs komen dan in actie op het nieuwe stratencircuit van Nashville. In de aanloop naar de hervatting was er dinsdag al een test op de oval van Gateway, waaraan elf rijders deelnamen. Een dag later maakten acht andere coureurs meters op Portland International Raceway, waar op 12 september de veertiende van zestien races dit seizoen wordt afgewerkt.

De top-drie van het huidige kampioenschap was afgereisd naar Oregon voor de test op het 3,1 kilometer lange circuit van Portland. Kampioenschapsleider Alex Palou was dus present, evenals Patricio O'Ward en Scott Dixon. Het drietal bezette aan het eind van de test ook de eerste drie posities, waarbij O’Ward de snelste was. De Arrow McLaren SP-rijder had 59.360 nodig voor zijn snelste ronde, waarmee hij 0.102 seconde sneller was dan Dixon. Enkele honderdsten daarachter volgde Palou op de derde positie.

Jack Harvey maakte namens Meyer Shank Racing een sterke indruk door op 0.15 seconde van O’Ward de vierde tijd te rijden. Daarachter volgde het Zweedse duo Felix Rosenqvist (McLaren SP) en Marcus Ericsson (Ganassi). Indy 500-winnaar Helio Castroneves bereidde zich in Portland voor op de vijf races die hij dit seizoen nog gaat rijden voor Meyer Shank Racing. Qua tempo zag het er heel behoorlijk uit voor de Braziliaan, die op 0.261 seconde van O’Ward de zevende tijd reed. Jimmie Johnson sloot de ranglijst af met de achtste tijd, hij was een seconde langzamer dan de snelste tijd.

VeeKay zevende bij test op Gateway

Eerder deze week testten Andretti Autosport, Dale Coyne Racing, Ed Carpenter Racing, AJ Foyt Racing en Penske-rijder Scott McLaughlin dus op World Wide Technology Raceway, de enige oval waarop de IndyCar dit seizoen nog rijdt. Colton Herta reed daarbij de snelste tijd, op de voet gevolgd door Alexander Rossi en McLaughlin. Rinus VeeKay reed tijdens die test de zevende tijd.