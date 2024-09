O’Ward boekt op Milwaukee Mile derde IndyCar-zege van het jaar

Scott McLaughlin startte het eerste IndyCar-treffen op de Milwaukee Mile sinds 2015 vanaf pole-position en leidde de race in de openingsfase. In de 49ste van in totaal 250 ronden nam Linus Lundqvist het commando over, door McLaughlin via de binnenkant van bocht 1 te passeren. Lundqvist ging er meteen vandoor en had in de 61ste ronde al een voorsprong van 4,6 seconde op McLaughlin.

Na de eerste serie pitstops, die rond de zeventigste ronde was voltooid, ging Pato O’Ward aan de leiding. De Mexicaan werd gevolgd door Colton Herta en McLaughlin, terwijl Lundqvist was teruggevallen tot de vierde plek. In de 78ste ronde ging Herta O’Ward voorbij voor de koppositie, al kon hij daar maar kort van genieten. In de 83ste ronde spinde Katherine Legge in bocht 2. Ze hield haar wagen daarbij uit de muur en kon haar weg vervolgen, maar het leidde wel tot een neutralisatie.

Dat leidde weer tot de tweede serie pitstops. Vrijwel het hele veld kwam naar de pits, behalve McLaughlin. De Nieuw-Zeelander heroverde daardoor de leiding. Bij de herstart in de 95ste ronde voerde McLaughlin het veld aan voor Herta en O’Ward, die er een mooi gevecht van maakten om P2. O’Ward won die strijd en ging meteen op jacht naar McLaughlin. De McLaren-coureur wilde meer en rekende vier ronden later ook McLaughlin in voor de koppositie.

O’Ward bouwde snel een voorsprong van een paar seconden op, waardoor zijn koppositie niet in gevaar kwam bij de derde cyclus van pitstops tussen de 130ste en 145ste omloop. Nadat hij van nieuwe banden en brandstof was voorzien had hij vijf seconden voorsprong op Josef Newgarden, die dankzij een undercut was opgeklommen tot P2 voor Marcus Ericsson.

Ericsson ondernam in de 147ste ronde een inhaalpoging op Newgarden voor P2, maar dat eindigde in tranen: de rijders maakten contact met elkaar en belandden in de muur bij bocht 2. Daardoor schoven titelkandidaten Alex Palou en Will Power op naar respectievelijk P2 en P3, achter leider O’Ward. De volgorde vooraan bleef onveranderd, tot de vierde en laatste reeks pitstops die na de 180ste ronde begon.

Bij het uitrijden van de pitstraat bleek het linker voorwiel van Herta niet goed te zijn vastgezet: het wiel kwam los en belandde op de baan, waardoor de safety car in de 187ste ronde opnieuw in stelling werd gebracht. Power ging op dat moment aan kop, voor Conor Daly, Lundqvist en O’Ward. De top-drie moest echter nog een pitstop maken en deed dat in de 195ste ronde, waardoor P1 terugkwam bij O’Ward. De Mexicaan leidde bij de herstart in de 203e ronde voor Santino Ferrucci en Power.

Power en Daly verwezen Ferrucci met nog 28 ronden te gaan terug naar P4. O’Ward liet zich daarentegen niet inrekenen door het tweetal: hij controleerde de wedstrijd in de slotfase en stelde zijn derde zege van het seizoen veilig. Achter O’Ward, Power en Daly finishte Ferrucci als vierde, gevolgd door leider in het kampioenschap Palou. Door het resultaat in Milwaukee naderde Power Palou tot 43 punten in het klassement: 514-471.

Rinus van Kalmthout kwam als veertiende over de streep, één positie lager dan waar hij was gestart. De Nederlandse coureur van Ed Carpenter Racing reed enige tijd in de top-tien en zelfs even in de top-vijf, maar in de laatste stint miste hij grip en daardoor moest hij genoegen nemen met P14.

Zondag volgt de tweede IndyCar-race in Milwaukee. Deze begint rond 21.00 uur Nederlandse tijd.

De uitslag van de eerste IndyCar-race in Milwaukee