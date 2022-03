O'Ward geeft toe: Toekomst bij McLaren is onzeker geworden

Afgelopen weekend werd bekendgemaakt dat Colton Herta komend seizoen wordt meegenomen in het testprogramma van McLaren. De Amerikaan test dit jaar nog een F1-auto, al kwam het nieuws voor velen nogal onverwachts. Het lag meer in de lijn der verwachtingen dat McLaren Arrow SP-coureur Pato O'Ward deze kans zou krijgen, aangezien McLaren onder de indruk was van de Mexicaan tijdens de post-season test in Abu Dhabi. CEO Zak Brown liet eerder optekenen O'Ward graag een aantal F1-trainingen te zien doen.

O'Ward stelt dat hij komend jaar gericht is op de IndyCar en dat hij het naar zin heeft bij het team van Arrow McLaren SP, al gaf de Mexicaan wel één ding toe: "Mijn mensen zijn aan het verkennen hoe mijn toekomst eruit gaat zien. Ik denk dat we dat eerst moeten afwachten. Ik wil namelijk niet liegen tegen jullie. We gaan zien hoe de zaken zich ontwikkelen. Ik denk dat het nu nog wel te vroeg is. Zoals ik al zei ben ik volledig geconcentreerd op het leveren van een sterk jaar. Ik weet dat ik dit aankan door het team dat om me heen staat. Ik weet zeker dat een aantal dingen nu op de juiste plekken gaan komen."

O'Ward geeft toe dat hij al een paar weken op de hoogte was van de Herta-deal en antwoordt aarzelend op de vraag of er voor hem nog een F1-test inzit. "Ik ben mij er nu niet van bewust dat ik daar deel van uitmaak." Mag de Mexicaan wel met andere teams om tafel? "Ik sta op dit moment onder contract bij McLaren. Er zijn scenario's dat ik blijf en er zijn scenario's waarbij ik op een andere plek kom."

"F1 kent maar een beperkt aantal zitplaatsen"

Momenteel zit O'Ward bij een team dat ook een sterke connectie heeft met de Formule 1. Hij maakt er dan ook geen geheim van dat hij zijn vooruitzichten in de IndyCar onder meer laat afhangen van dit feit en dat teams gerust mogen weten dat de coureur grote interesse heeft in de koningsklasse.

"Dat is geen geheim, toch?", reageert O'Ward richting onder meer Motorsport.com. "De passie die ik heb voor de autosport is begonnen door de Formule 1. Natuurlijk heb ik interesse in F1. Maar alleen als de juiste gelegenheid zich voordoet en ik in staat ben om de extra zaken, die F1 biedt, er als professional en individu uit te halen. Ik hou van IndyCar. Ik denk dat de serie constant aan een grote opmars bezig is. Het wordt steeds groter en groter. Mijn taak op dit moment is daaraan bij te dragen, helemaal voor de markt in Latijns-Amerika. Qua competitie is er niets lastiger dan IndyCar, het ligt zo dicht bij elkaar. Ik ben benieuwd hoe F1 zich ontwikkelt met de nieuwe reglementen."

"Er is in F1 ook een beperkt aantal zitplaatsen", vervolgt de 22-jarige rijder. "Het gaat er niet om of je het kan doen, maar of er wel een zitje beschikbaar is. Eerlijk gezegd zijn het veel dingen waar ik geen invloed op heb. Ik heb invloed op wat ik de beste positie voor mijn toekomst vind en waar de beste kansen liggen: of dat nou in IndyCar of de Formule 1 is."

Het is geen geheim dat McLaren CEO Brown en IndyCar-teambaas Michael Andretti vrienden van elkaar zijn. Andretti is sinds vorig seizoen druk bezig om een eigen Formule 1-team op te zetten en in 2024 kan dat eventueel gaan gebeuren. Er doen geruchten de ronde dat Brown Andretti een plezier doet met de F1-test van Herta.

Wil O'Ward zelf wel bij McLaren blijven?

Op de vraag of dit O'Ward overhaalt om bij McLaren te blijven, antwoordt hij. "De volgende stappen in mijn carrière gaan onwijs belangrijk worden. Ik moet er zeker van zijn dat ik het beste kies voor mezelf en kijk naar wat mij gelukkig maakt. Ik kan daar niet eerlijker over zijn. Begrijp me niet verkeerd: ik wil hier dolgraag zijn. Maar zoals voor iedereen in de sport geldt, moet je kijken naar waar het je brengt. Je moet je puzzel gaan leggen", gaat de Mexicaan verder. "Net als ieder ander in de autosport moet je goed opletten wat er gebeurt en de juiste beslissingen maken voor datgene wat je wil bereiken."