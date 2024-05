O'Ward snelste in door crashes ontsierde vierde Indy 500-training

Nadat de regen een behoorlijke impact had op de eerste twee trainingsdagen in de aanloop naar de Indy 500, bleef ook de donderdag niet geheel droog. In het laatste uur van de vierde training viel er wederom regen op Indianapolis Motor Speedway, waardoor de verlengde derde trainingsdag iets eerder eindigde dan gepland. Het was tot dat moment een productieve sessie, ondanks een tweetal stevige crashes van eerst Linus Lundqvist en vervolgens Marcus Ericsson. Beide rijders stapten ongedeerd uit, maar ze bezorgden hun werkgevers Ganassi en Andretti het nodige extra werk.

Ondanks dat Lundqvist door zijn crash donderdag slechts 23 ronden reed, was hij met 39.7771 - voor een gemiddelde snelheid van 226,261 mijl per uur - zevende op de ranglijst en bovendien de snelste rookie. Helemaal bovenaan eindigde Pato O'Ward. De McLaren-coureur klokte 39.3252, waarmee hij een gemiddelde snelheid van 228,861 mijl per uur noteerde. Op ruim twee tienden achterstand volgde Scott McLaughlin, de snelste man van de woensdag, op de tweede positie. Regerend IndyCar-kampioen Alex Palou was de nummer drie, voor Colton Herta, Josef Newgarden en Marco Andretti. Achter Lundqvist was Ed Carpenter de nummer acht, met Will Power en Scott Dixon als nummers negen en tien.

Bekijk: Lundqvist en Ericsson crashen hard in donderdagtraining Indy 500

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout meldde zich vanzelfsprekend ook op de oval in Speedway voor de derde trainingsdag van de Indy 500. De Nederlander van Ed Carpenter Racing was woensdag nog de nummer veertien, op donderdag stond hij er iets minder goed bij met de 21ste positie, een ronde van 40.1617 en een gemiddelde snelheid van 224,094 mijl per uur. In de 44 ronden die VeeKay aflegde zat echter ook een keurige ronde zonder slipstream, die hem met een gemiddelde van 222,672 mijl per uur op die ranglijst naar de vijfde positie bracht. Herta noteerde met 224,182 mijl per uur de snelste ronde zonder slipstream, gevolgd door Andretti-teamgenoot Kyle Kirkwood, viervoudig Indy 500-winnaar Helio Castroneves en Graham Rahal.

De voorbereidingen op de Indy 500 worden vrijdag vervolgd met de vijfde vrije training, die van 12.00 uur tot 18.00 uur lokale tijd - 18.00 uur tot 00.00 uur in Nederland - duurt. De krachtbronnen worden dan iets verder opengeschroefd, want op Fast Friday worden de voorbereidingen op de kwalificatie van zaterdag getroffen.

Uitslag vierde vrije training Indy 500