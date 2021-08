O'Ward op Indianapiolis snelste in kwalificatie, VeeKay op P9

De kwalificatie in Indianapolis kende een iets anders verloop dan gebruikelijk. In plaats van drie sessies werd dit keer in twee groepen gereden. De twaalf snelste coureurs gingen vervolgens door naar de beslissende sessie, de Firestone Fast 12.

Vanuit de eerste kwalificatiegroep waren het Will Power, Jack Harvey, Cornor Daly, Simon Pagenaud, Colton Herta en Rinus VeeKay die zich plaatsen voor de Fast 12. Zij kregen vanuit de tweede groep gezelschap van Alexander Rossi, IndyCar-debutant Christian Lundgaard, Alex Palou, Romain Grosjean, Pato O’ward en Marcus Ericsson. Die laatste eindigde eigenlijk als zevende, maar mocht mee vanwege een straf voor Felix Rosenqvist.

Vervolgens werd in de Fast 12 direct gestreden om pole-position. VeeKay, Lundgaard en Power waren in eerste instantie het snelst op de harde prime-banden, maar nadat iedereen over was gestapt op de zachtere rode band, gingen de tijden snel naar beneden. Uiteindelijk was het O’Ward die met een 1.10.714 de snelste tijd klokte. Power kwam op P2 slechts zes duizendsten tekort, terwijl Grosjean strandde op 0.027. VeeKay kwam uiteindelijk tot een 1.11.020, goed voor de negende startplek.

Meest in het oog springend was echter de vierde plaats van Lundgaard. De Deen is in het dagelijks leven Formule 2-coureur en maakt dit weekend zijn IndyCar-debuut voor Rahal Letterman Lanigan.

De Grand Prix op de roadcourse van Indianapolis begint zaterdagavond om 18.30 uur Nederlandse tijd. Het is de tweede keer dit jaar dat er op de binnenbaan van The Brickyard wordt gereden. De eerste race werd gewonnen door VeeKay.

Volledige uitslag kwalificatie Big Machine Spikes Coolers Grand Prix