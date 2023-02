O'Ward voert McLaren-trio aan op tweede testdag IndyCar in Sebring

Diverse IndyCar-teams waren maandag en dinsdag afgereisd naar Sebring voor een test in de aanloop naar de seizoensstart op 5 maart in St. Petersburg. Maandag reed Romain Grosjean de snelste tijd namens Andretti Autosport, terwijl ook Ed Carpenter Racing en Rinus van Kalmthout van de partij waren. Op dinsdag lieten deze teams verstek gaan, net als Juncos Hollinger Racing. Wel kwamen Arrow McLaren en AJ Foyt Racing in actie met hun vaste rijders, terwijl Team Penske en Chip Ganassi Racing ervoor kozen om respectievelijk Felipe Nasr en Nick Cassidy een testkans in een IndyCar te geven.

Voormalig Formule 1-coureur Nasr, die tegenwoordig onderdeel is van Penske Porsche Motorsport, reed 136 ronden op het 2,7 kilometer lange korte circuit van Sebring. De Braziliaan kwam tot 52.239 als snelste tijd, waarmee hij op de vierde positie eindigde. Daarmee hoefde hij alleen het trio van Arrow McLaren voor te laten. De snelste tijd van de dag was voor Pato O'Ward, die als enige tijdens deze tweedaagse test onder de 52 seconden dook. Met 51.882 was de Mexicaan ruim twee tienden sneller dan teamgenoot Alexander Rossi, die op zijn beurt weer een tiende marge had richting Felix Rosenqvist in de derde Arrow McLaren-bolide.

Achter Nasr noteerde Santino Ferrucci de vijfde tijd van de dag op een kleine halve seconde van O'Ward. Cassidy voltooide zijn eerste IndyCar-test na 156 ronden op de zesde positie, vlak voor debutant Benjamin Pedersen in de tweede Foyt-bolide. Net als op maandag was Will Power de langzaamste van het gezelschap, al waren snelle rondetijden niet van belang voor zijn test met het hybride systeem dat in 2024 ingevoerd wordt in de Amerikaanse klasse. De regerend kampioen reed slechts veertien ronden, maar kwam met zijn laatste poging tot op 1,8 seconden van O'Ward. Aangezien Powers auto zwaarder was dan die van de concurrentie én de gewichtsverdeling verre van ideaal was, kan deze achterstand toch als bemoedigend gezien worden.

Uitslag IndyCar-test Sebring - Dag 2

P Coureur Team-motor Snelste ronde Ronden 1 Pato O'Ward Arrow McLaren-Chevrolet 51.882sec 124 2 Alexander Rossi Arrow McLaren-Chevrolet 52.134sec 102 3 Felix Rosenqvist Arrow McLaren-Chevrolet 52.236sec 134 4 Felipe Nasr Team Penske-Chevrolet 52.239sec 136 5 Santino Ferrucci AJ Foyt Racing-Chevrolet 52.356sec 114 6 Nick Cassidy Chip Ganassi Racing-Honda 52.518sec 156 7 Benjamin Pedersen AJ Foyt Racing-Chevrolet 52.539sec 127 8 Will Power Team Penske-Chevrolet (hybride) 53.693sec 14