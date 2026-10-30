IndyCar

Pato O'Ward kritisch op Mexicaanse promotors na bevestiging IndyCar-race in Barcelona

O'Ward heeft aangedrongen op een IndyCar-race in Mexico, en zegt: "we hebben nodig dat iedereen die betrokken is gepassioneerd is om de series hierheen te brengen, niet alleen op zoek is naar zijn salaris"

Luis Ramírez

Gepubliceerd: 30 okt 2026, 16:04

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Pato O'Ward, Arrow McLaren

Foto: Gavin Baker / Lumen via Getty Images

De bevestiging dat de IndyCar Series voor de kalender van 2027 een race in Barcelona houdt, gesteund door een lokale promotor, heeft reacties uitgelokt van de Mexicaanse coureur Pato O'Ward, die erop wees dat alleen een gezamenlijke inspanning een project van deze omvang werkelijkheid kan maken — iets wat volgens hem in Mexico niet is bereikt.

Ondanks de nabijheid lijkt een race op het Autódromo Hermanos Rodríguez op korte termijn niet dicht bij realisatie. Voor de coureur van Schmidt Peterson Motorsports onderstreept de snelheid waarmee de Catalaanse hoofdstad de deal rondmaakte het verschil tussen een project dat wordt gedreven door collectief enthousiasme en de financiële hindernissen die de Mexicaanse markt hebben afgeremd.

"Zoals je nu hebt gezien, nu we naar Barcelona gaan, zie je daar hoe snel een deal rond kan zijn wanneer iedereen, wanneer de stad of het circuit echt wil dat de serie komt", zei O'Ward onlangs tegen ESPN.

"Dat is het makkelijke deel. Het probleem ontstaat wanneer ze je iets voorleggen dat best lastig daadwerkelijk uit te voeren is, zodat het voor iedereen een levensvatbare business is. Dan zeg je: 'Nou, het gaat niet alleen om erheen vliegen, het gaat om de auto's en het team meenemen, alles wat een groot evenement vereist.'"

Pato O'Ward, Arrow McLaren, Zak Brown

Photo by: Penske Entertainment

De inwoner van Monterrey stelt dat het potentieel van IndyCar in Mexico ervoor kan zorgen dat het een vergelijkbaar succesniveau bereikt als de Formule 1 momenteel heeft, vooral omdat er belangrijke precedenten zijn.

"IndyCar in Mexico zou een vergelijkbaar fenomeen zijn als de Formule 1. Denk maar aan hoe CART was met Adrián Fernández, naar Parque Fundidora gaan, naar Mexico-Stad komen; het heeft alle potentie om dat te doen."

Hij wees er ook op dat het belangrijkste obstakel ligt in de mindset van de partijen die bij de onderhandelingen betrokken zijn en in een gebrek aan oprechte toewijding.

"We hebben nodig dat iedereen die betrokken is gepassioneerd is om de serie hierheen te halen, en niet alleen naar zijn salarisstrook kijkt. Het belangrijkste is dus om een groep mensen samen te stellen die allemaal oprecht betrokken zijn en willen dat dit een succes wordt."

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