O'Ward topt IndyCar-testdag Texas, VeeKay in top tien

De voormalig indy Lights-kampioen deed 23,325 seconden over een rondje op de 1,44 mijl lange Speedway, goed voor een gemiddelde snelheid van 222,25 mijl per uur. Tijdens de vorige twee collectieve testsessies noteerde O’Ward ook al snelle tijden, waarmee hij laat zien een gevaarlijke kandidaat voor de eerste fase van het seizoen te zijn.

Alexander Rossi gaf in de Andretti Autosport-Honda 1,4 mph toe op de snelste man, al vertekent het beeld her en der vanwege het verkrijgen van een goede slipstream. Jack Harvey noteerde voor Meyer Shank Racing de derde tijd. Simon Pagenaud en Will Power volgden voor Team Penske als vierde en vijfde. Laatstgenoemde reed met 247 ronden de meeste kilometers van de dag. Rinus VeeKay kwam tot de achtste tijd, teamgenoot Ed Carpenter sloot de testdag af op de elfde positie. Nieuwkomer Scott McLaughlin reed ruim 230 ronden en eindigde als twaalfde, voor bijvoorbeeld Indy500-winnaar Takuma Sato, Ryan Hunter-Reay, James Hinchcliffe en Graham Rahal.

Uitslag IndyCar-test Texas - woensdag:

Pos Coureur Team Motor Tijd Mph Ronden 1 Pato O’Ward Arrow McLaren SP Chevrolet 23.325 222.25 146 2 Alexander Rossi Andretti Autosport Honda 23.473 220.85 178 3 Jack Harvey Meyer-Shank Racing Honda 23.505 220.55 205 4 Simon Pagenaud Team Penske Chevrolet 23.515 220.46 224 5 Will Power Team Penske Chevrolet 23.520 220.41 247 6 Felix Rosenqvist Arrow McLaren SP Chevrolet 23.556 220.07 136 7 Colton Herta Andretti Autosport Honda 23.604 219.62 197 8 Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing Chevrolet 23.608 219.59 208 9 Josef Newgarden Team Penske Chevrolet 23.680 218.92 219 10 Sebastien Bourdais A.J. Foyt Racing Chevrolet 23.700 218.73 166 11 Ed Carpenter Ed Carpenter Racing Chevrolet 23.707 218.67 162 12 Scott McLaughlin Team Penske Chevrolet 23.762 218.16 233 13 Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 23.800 217.815 184 14 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Honda 23.807 217.75 167 15 James Hinchcliffe Andretti Autosport Honda 23.838 217.47 160 16 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 23.895 216.95 207 17 Dalton Kellett A.J. Foyt Racing Chevrolet 23.922 216.70 140